這天起更熱！專家示警「台北盆地」會很不舒服　9月成颱機率曝

▲太平洋高壓勢力增強，未來一周更加炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣依然炎熱，須注意高溫及午後雷陣雨，中央氣象局表示，今日午後各地將有雷陣雨，尤其山區、大台北地區、近山區平地等處會有較大雨勢。氣象專家彭啟明指出，周四起高壓增強，氣溫還會再上升，尤其台北盆地感受會特別不舒服，另預計9月的颱風數應是正常情境，平均9月會有5.1個颱風生成。

氣象局預報員朱美霖表示，太平洋高壓勢力增強，台灣附近海面雲系較少，今日上半天僅台南沿海、恆春半島有局部零星降雨。預計到了午後熱對流發展，各地都會出現午後雷陣雨，尤其山區、大台北地區、近山區平地等處會有較大雨勢，傍晚後降雨趨緩，沿海降雨機率則仍稍高。

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未來一周天氣類似，明後天受到太平洋高壓影響，上半天天氣炎熱，午後西半部平地降雨機率提高，各地山區、西半部都可能出現大雨。周五到下周一太平洋高壓北抬，天氣仍是晴朗炎熱、有午後雷雨，中南部平地降雨機率則會提高。氣溫方面均是西半部高溫33到35度，其他地區30到32度。

▲西半部高溫約33到35度。（圖／記者屠惠剛攝）

至於近期是否有颱風發展，朱美霖表示，目前洋面上有對流雲系消長，不過仍未有較有組織的系統發展，據統計，每年颱風約有24到26個，7到9月的颱風數佔全年55％。

彭啟明指出，周三到周四期間，顯著的高壓增強，將抑制午後熱對流發展，中午高溫會再上升1到2度，西半部都有機會到34到36度，會較上周感覺更悶熱一些，尤其臺北盆地要稍微留意，可能感受會很強烈，會顯著的轉為很不舒服的熱浪天氣。

彭啟明表示，接下來就是看九月的颱風變化，預期九月的颱風應該是相對正常的情境，過去三十年的統計氣候值來看，九月平均會發展出5.1個颱風，僅次於八月的5.5個，是全年第二高好發颱風的月份。

▲今日午後各地有雷陣雨。（圖／氣象局）