前立委蔡豪偽造公司5千萬元本票　遭判刑4年8月定讞

▲最高法院將蔡豪判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣前立委蔡豪10年前在任期間，受託處理3筆土地的抵押權讓售，由於土地缺乏債權憑證，他偽造債務人公司開的本票5千萬元，向法院聲請拍賣，但遭識破，提起公訴。一審判刑4年6月、二審加重改判4年8月。案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，臺芳開發公司多年前曾向張姓、林姓男子借款，並以屏東縣3筆土地設定7500萬元的最高限額抵押權給林男，完成第一順位抵押權登記。不過後來張男因案遭羈押，為了現金周轉，他透過友人找上時任立委的蔡豪。張男的友人傳達消息表示，土地總值超過2500萬元，若請求法院拍賣土地，超過1200萬元的部分全部歸給蔡豪所有。

蔡豪認為有利可圖，但因欠缺強制執行的債權憑證，法院不會拍賣，因此蔡豪找來張姓助理及陳姓代書處理。蔡豪最後決定由自己的銓威傳播公司受讓這3筆土地抵押權，並與林姓男子簽下「不動產抵押權讓與、買賣契約書」，辦理移轉登記。為了讓法院拍賣土地、換取現金，蔡豪指示助理等人偽造債權憑證，共同偽刻臺芳公司大、小章及負責人印章後，偽造一張面額5000萬元的公司本票交由陳姓代書，以銓威公司名義向法院遞狀聲請拍賣抵押物。

案經臺芳公司發現，向檢方提出檢舉，檢調單位偵辦時，才發現蔡豪竟捲入本案，檢方分案偵查；但蔡豪辯稱，本票是他人偽造，他只是基於服務選民的立場從旁協助，辦理相關手續他都沒參與。檢方不採信，提起公訴。

案經法院審理，在監的張姓男子與陳姓代書均證稱蔡豪涉案，法院將張男判刑4年2月定讞、將代書判刑4月定讞。至於蔡豪涉案部分，一審法院判刑4年6月，上訴二審後，高雄高分院仍認定蔡豪有罪，並加重改判有期徒刑4年8月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。