青少年自殺成全球趨勢　民進黨立委：優先改善專輔人員供需失衡

▲民進黨立委邱志偉召開「強化校園心理安全網，三級心輔要優化」記者會。（圖／邱志偉辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

根據衛福部2020年統計，自殺為台灣青少年族群僅次於意外的第二大死因，自殺死亡率更連續攀升20年，民進黨立委邱志偉等人24日呼籲，教育部應重新檢討現行三級預防輔導機制，著重改善目前專輔人員供需失衡的嚴重問題，以強化我國校園輔導安全網之量能。

民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲等人24日上午於立法院召開「強化校園心理安全網，三級心輔要優化」記者會。邱志偉表示，青少年不快樂致自傷是全球趨勢，我國青少年自殺、自傷率更是逐年攀升。

邱志偉指出，根據近期監察委員所做的「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告指出，15至24歲自殺通報逐年上升，從2016的4365人次至2020年的10659人次已增加超過2.5倍。

邱志偉再指，各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，從2016年1029人上升至2020年的8625人，成長超過8倍，顯示我國青少年自殺、自傷率之嚴重程度已不容忽視。

針對我國現行三級輔導機制之問題，邱志偉則認為，中央主管機關應加強督導能量，要求各地方政府落實制定關於專輔人員自治條例、指引或採取之管理措施。此外，教育部也應透過完善輔諮中心相關辦法，將輔諮的危機處理流程明確化，清楚定位各個角色的工作範疇，避免行政凌駕專業。

邱志偉建議，教育部應「增加」每年補助地方輔諮中心人員、運作等預算，並確實監督預算執行情形，並且針對我國現行三級輔導機制是否有效達成《學生輔導法》之立法宗旨，促進與維護學生身心健康及全人發展，並健全學生輔導工作，於1個月內提出檢討報告。

許智傑呼籲，教育部應於今年檢討「專任輔導教師及專任專業輔導人員之配置」，增加各級學校專業輔導人員之配置，才能建構完善且即時的學生輔導機制，提升專業輔導人員的留任誘因。

羅美玲則指出，境外生在台自殺、自傷事件頻傳，光是去年就有兩名馬來西亞籍學生、一名日本籍學生在台灣逝世，自己當初也是來台念大學，很清楚境外生孤身求學、生活，所要面臨的壓力與挑戰，呼籲政府必須更周延的面對境外生在台輔導議題。

對此，教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬回應，教育部會繼續爭取、提升輔導人員的福利待遇，而教育部也關注自殺人數有提高趨勢等議題，因此會落實初級輔導，讓老師能夠敏銳察覺身邊需要關懷的學生個案，也會加強推動自殺防治守門人機制。