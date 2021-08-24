　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青少年自殺成全球趨勢　民進黨立委：優先改善專輔人員供需失衡

▲▼民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲召開「強化校園心理安全網，三級心輔要優化」記者會。（圖／邱志偉辦公室提供）

▲民進黨立委邱志偉召開「強化校園心理安全網，三級心輔要優化」記者會。（圖／邱志偉辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

根據衛福部2020年統計，自殺為台灣青少年族群僅次於意外的第二大死因，自殺死亡率更連續攀升20年，民進黨立委邱志偉等人24日呼籲，教育部應重新檢討現行三級預防輔導機制，著重改善目前專輔人員供需失衡的嚴重問題，以強化我國校園輔導安全網之量能。

民進黨立委邱志偉、許智傑、羅美玲等人24日上午於立法院召開「強化校園心理安全網，三級心輔要優化」記者會。邱志偉表示，青少年不快樂致自傷是全球趨勢，我國青少年自殺、自傷率更是逐年攀升。

邱志偉指出，根據近期監察委員所做的「青少年自殺防治策略及作為等情案」調查報告指出，15至24歲自殺通報逐年上升，從2016的4365人次至2020年的10659人次已增加超過2.5倍。

邱志偉再指，各級學校通報學生自傷人次更呈現倍數增加，從2016年1029人上升至2020年的8625人，成長超過8倍，顯示我國青少年自殺、自傷率之嚴重程度已不容忽視。

針對我國現行三級輔導機制之問題，邱志偉則認為，中央主管機關應加強督導能量，要求各地方政府落實制定關於專輔人員自治條例、指引或採取之管理措施。此外，教育部也應透過完善輔諮中心相關辦法，將輔諮的危機處理流程明確化，清楚定位各個角色的工作範疇，避免行政凌駕專業。

邱志偉建議，教育部應「增加」每年補助地方輔諮中心人員、運作等預算，並確實監督預算執行情形，並且針對我國現行三級輔導機制是否有效達成《學生輔導法》之立法宗旨，促進與維護學生身心健康及全人發展，並健全學生輔導工作，於1個月內提出檢討報告。

許智傑呼籲，教育部應於今年檢討「專任輔導教師及專任專業輔導人員之配置」，增加各級學校專業輔導人員之配置，才能建構完善且即時的學生輔導機制，提升專業輔導人員的留任誘因。

羅美玲則指出，境外生在台自殺、自傷事件頻傳，光是去年就有兩名馬來西亞籍學生、一名日本籍學生在台灣逝世，自己當初也是來台念大學，很清楚境外生孤身求學、生活，所要面臨的壓力與挑戰，呼籲政府必須更周延的面對境外生在台輔導議題。

對此，教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬回應，教育部會繼續爭取、提升輔導人員的福利待遇，而教育部也關注自殺人數有提高趨勢等議題，因此會落實初級輔導，讓老師能夠敏銳察覺身邊需要關懷的學生個案，也會加強推動自殺防治守門人機制。

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
快訊／新北公布最新確診足跡　市場待25分鐘
快訊／全台1例在「新北這區」　感染源不明
作家凌晨和王浩宇通話！曝「不適症狀」　他超後悔1件事
LIVE／今增1例在新北！　侯友宜最新說明
打完高端昏迷　專欄作家急救畫面曝！電擊仍救不回
快訊／大雷雨狂轟2區域！　16縣市豪大雨特報
大學師生打不到疫苗成「三不管地帶」　陳時中：高端一定打得到
CNN稱台灣「堅持清零」將被孤立！　陳時中回應
作家「最後限動曝光」IG標記3帳號　打完高端跑這地方
五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過
高端爆死亡首例　「AZ、莫德納」各再增1例死亡
作家打高端猝死　曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

還陸作家「不偏袒真相」　羅智強：讓犧牲換取多數人平安

快訊／全台1本土足跡曝光　黃昏市場待25分鐘

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

青少年自殺成全球趨勢　民進黨立委：優先改善專輔人員供需失衡

非洲豬瘟入台誰該負責？　賴士葆諷：蔡政府一向說負責後就沒下文

LIVE／全台今增1例本土在新北「接觸者匡列中」　侯友宜最新說明

陳智菡再批林鶴明「恐怖情人變心」　沒有你們柯文哲會過得更好

五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過

平秀琳引述鄭運鵬文章批評高端　遭回擊「勿斷章取義」

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白　存款減少近一半「剩967萬元」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

還陸作家「不偏袒真相」　羅智強：讓犧牲換取多數人平安

快訊／全台1本土足跡曝光　黃昏市場待25分鐘

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

青少年自殺成全球趨勢　民進黨立委：優先改善專輔人員供需失衡

非洲豬瘟入台誰該負責？　賴士葆諷：蔡政府一向說負責後就沒下文

LIVE／全台今增1例本土在新北「接觸者匡列中」　侯友宜最新說明

陳智菡再批林鶴明「恐怖情人變心」　沒有你們柯文哲會過得更好

五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過

平秀琳引述鄭運鵬文章批評高端　遭回擊「勿斷章取義」

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白　存款減少近一半「剩967萬元」

銜接母乳最重要是銜接保護力！心美力3 HMO雙重保護配方全新升級上市

「拳擊女王」陳念琴解隔離　林智堅加碼獎金出爐

還陸作家「不偏袒真相」　羅智強：讓犧牲換取多數人平安

快訊／全台1本土足跡曝光　黃昏市場待25分鐘

70歲爺想跳芭蕾！催淚神劇《如蝶翩翩》原作在台出版全彩漫畫

快訊／全台僅1例在土城「感染源不明」　同住友人5月曾染疫

二級警戒再延長 竹市依照中央流行疫情指揮中心指引辦理

作家打高端後猝死！凌晨通話曝「不適症狀」　王浩宇：後悔沒強迫他就醫

飯店大亨焦治國欠債遭強制執行竟移轉3飯店股權　判刑3月定讞

遭李錫錕嗆聲！　壞特認醫學院念9年...斜槓醫生「行不通」

捷運抖音姐！深情掏出「白色OO」邪惡強迫受孕　網全腿軟...漏電了這不行

政治熱門新聞

快訊／網傳美軍F-18大黃蜂戰機飛越台北上空　空軍司令部說話了

五倍券首推「家戶綁定」曝光！上限5人　最快後天拍板通過

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白

快訊／新北公布最新足跡　一人搭火車去花蓮、全聯、World Gym

北市知名酒吧遭檢舉違反防疫規定　沒隔板、抽菸到廁所群聚

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵

陳其邁握有質詢稿　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

快訊／新北＋4「板橋、中和、三重」　2例不明感染源

綠秀手臂力挺國產疫苗　在野黨登記只有他

分析南韓7項疫苗策略　李艷秋：好想贏韓國！

國防大學上校偷野戰口糧、加熱調理包　竊佔2箱即期品下場曝光

高嘉瑜接種高端報平安「一切正常」

八二三砲戰63周年　2共機擾台

謝志偉讚：我台灣我驕傲！　有高端「台灣擺脫中國干擾」

更多熱門

相關新聞

不整理房間？他曝放「1小物」讓孩子乖乖收拾

不整理房間？他曝放「1小物」讓孩子乖乖收拾

該怎麼解決孩子老愛在房間裡吃東西的困擾？國外有一名父親麥克亨特（Chad McHunt）日前在臉書分享，只要用「一小物」，保證孩子再也不會把食物帶進房間，不僅會乖乖聽話，也不會造成家庭衝突，貼文一出，許多同為父母的網友紛紛留言「真的是天才！」

飼主痛訴花2萬買幼犬吐迴蟲一周身亡　立委爆黑心寵物店板橋就有6家

飼主痛訴花2萬買幼犬吐迴蟲一周身亡　立委爆黑心寵物店板橋就有6家

綠委建議政府主導募資收養機構照料走私動物

綠委建議政府主導募資收養機構照料走私動物

新冠致死率高全球2倍　立院法制局籲查明

新冠致死率高全球2倍　立院法制局籲查明

紐約大都會台灣日蕭美琴開球　民進黨立委：象徵台美交流常態化

紐約大都會台灣日蕭美琴開球　民進黨立委：象徵台美交流常態化

關鍵字：

衛福部青少年邱志偉許智傑羅美玲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面