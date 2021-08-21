　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

MLB紐約大都會隊台灣日蕭美琴登板　16屆來首位獲邀開球的駐美代表

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊台灣日活動預定本月29日登場，球團公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。民進黨立委許智傑說，這象徵台美友誼堅定不移，台美關係更上層樓；民進黨立委陳亭妃分析，這代表未來台美交流更檯面及常態化，對台美關係有正面意義。

美國職棒大聯盟紐約大都會隊（New York Mets）今年將在當地時間8月29日下午1點（台灣時間8月30日凌晨1點），面對華盛頓國民隊的主場賽事中，舉辦第16屆「大都會台灣日 （Mets Taiwan Day）」活動，這不但是目前大聯盟球隊規模最大、活動最豐富的台灣日活動，辦理次數也是全大聯盟30支球隊中之最。

紐約大都會同時宣布，當日比賽將由蕭美琴擔任開球嘉賓，而駐紐約台北經濟文化辦事處李光章大使也受邀出席，據了解，這將是大都會台灣日活動十多年來首度由台灣駐美代表開球，在疫情期間台美互信合作的高度默契下，具有相當重大的意義。

紐約大都會亞洲市場負責人、來自台灣同時也是過去十年執行台灣日專案的王偉成表示，很感謝今年台灣僑胞團體及駐美代表處的大力支持，尤其在疫情環伺下仍力挺此活動，除了個人相當期待之外、未來活動也將讓大都會球團更加重視台裔市場。

許智傑則說，世界看見台灣！台灣走向世界！蕭美琴是總統蔡英文左右手，美國贈台疫苗、美國官員訪台，台美關係更上一層樓，謝謝美琴大使，這次由蕭大使開球更具有重大意義，象徵台美友誼堅定不移。

陳亭妃表示，過去駐美代表處行程無法被公開，現在卻可以在球場上以「台灣代表」身份公開開球，代表台灣未來在參加民間或官方活動，將更檯面化、更常態化，這對台美之間的關係還有交流，都是正面的思考。

此外，今年紐約大都會隊特別與台僑團體「Hello Taiwan」合作為台灣日製作了紀念球衣，限量2000件也早在活動前一個月搶購一空。球團透露最後數量「小加碼」剛好停在2350張，似乎也象徵了代表2350萬台灣人民的精神。

▲▼駐美代表蕭美琴將擔任大都會台灣日開球嘉賓。（圖／紐約大都會隊提供）

▲台灣日紀念球衣。（圖／紐約大都會隊提供）

▲▼駐美代表蕭美琴將擔任大都會台灣日開球嘉賓。（圖／紐約大都會隊提供）

▲紐約大都會台灣日將在本月底登場。（圖／紐約大都會隊提供）

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
辣妻下海愛上客人甜喊：老公！　人夫見「使壞照」綠炸
三峽惡火釀第5死！3寶媽苦撐11天不治　只剩植物人哥哥倖存
快訊／午後熱對流旺盛！　14縣市大雨特報
才歇業半個月！24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光
走私250隻貓咪將1針安樂死！　動保出手喊話了
監獄上演SOD！男囚犯「摟腰熱吻」女獄警　激情偷拍片外流
妹子參加聯誼　聽「鋼鐵大公司」秒撲上！內行曝：領80K準時上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江啟臣「帶職參選」國民黨主席　張亞中批違反「正派」形象

國際流浪動物日　賴清德：愛牠不離不棄終身陪伴

「我不會參選2024」　江啟臣重申：2022黨有需要會全力配合

江啟臣南下宣傳公投　喊話「2022把高雄拿回來」

共機上午又來擾台　美軍艦、空軍通過巴士海峽往南海

MLB紐約大都會隊台灣日蕭美琴登板　16屆來首位獲邀開球的駐美代表

不讓新兵成防疫破口　蘇貞昌指示國防部評估全國新兵入伍施打疫苗

首開化學物質管理會報　蘇貞昌：請環保署儘速建立機制

LIVE／台灣好手再出征2020東京帕運　蔡英文親臨授旗打氣

國防部規劃對入營役男實施篩檢　何志偉：樂見其成

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

江啟臣「帶職參選」國民黨主席　張亞中批違反「正派」形象

國際流浪動物日　賴清德：愛牠不離不棄終身陪伴

「我不會參選2024」　江啟臣重申：2022黨有需要會全力配合

江啟臣南下宣傳公投　喊話「2022把高雄拿回來」

共機上午又來擾台　美軍艦、空軍通過巴士海峽往南海

MLB紐約大都會隊台灣日蕭美琴登板　16屆來首位獲邀開球的駐美代表

不讓新兵成防疫破口　蘇貞昌指示國防部評估全國新兵入伍施打疫苗

首開化學物質管理會報　蘇貞昌：請環保署儘速建立機制

LIVE／台灣好手再出征2020東京帕運　蔡英文親臨授旗打氣

國防部規劃對入營役男實施篩檢　何志偉：樂見其成

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯幫+天道盟正義會+太陽會804人

接到好友去世噩耗⋯Jessi悲痛缺席《第六感2》　劉在錫替她請假

南韓mRNA疫苗荒！獲羅馬尼亞「人道救援」捐贈45萬劑莫德納

特斯拉傳將推出「Model Y超級長程版」　續航力可達640公里！

江啟臣「帶職參選」國民黨主席　張亞中批違反「正派」形象

多次危險手術仍樂觀向學！洪英珊獲總統獎　把榮譽給家人、醫護

解放軍展示新型導彈　稱克服電磁干擾「癱毀敵方防禦系統」

鎮瀾兒童家園網站遭駭個資外洩　30捐款人接詐騙電話

塔利班攻入監獄！英囚犯「腳踩拖鞋」狂逃　他曝：一路都是鮮血

醉男公車站突襲17歲少年　扯脖拉口罩！動機3個字全場傻眼

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

政治熱門新聞

快訊／全國二級警戒恐延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

不讓新兵成防疫破口　蘇貞昌指示評估全國新兵入伍施打疫苗

BNT好消息！　謝志偉：德來訊「有很正面的發展」

丁怡銘不起訴　他氣炸：「黨證無敵」司法也讓路？

快訊／北市+2皆在大安區！　柯文哲：其中一個是不明感染源

LIVE／新北今＋3「全台最多」　侯友宜最新說明

快訊／新北＋3！　新莊1例感染源待釐清「研判是舊案」

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

趙少康出招　台灣應接納1000名阿富汗難民

中央開放同住家人用餐免隔板　柯文哲不跟進反問陳時中：怎麼管？

聲請停止高端EUA遭駁回　郝龍斌遺憾：法院未考量民眾生命安全

紓困4.0已支應1594億元　一張圖看哪族群受惠

黃珊珊挺冠軍牛　酸丁怡銘：無辜何必辭職？

侯友宜：每人心中都有一位李行

更多熱門

相關新聞

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球　駐美代表第一人

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球　駐美代表第一人

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日預定29日登場。球團今天公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，與紐約頗有淵源的她是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。

快訊／美國參議員聯名請蕭美琴協助車用晶片荒　外交部回應了

快訊／美國參議員聯名請蕭美琴協助車用晶片荒　外交部回應了

陳亭妃普渡不忘做公益　「拜拜新潮流」布條引關注

陳亭妃普渡不忘做公益　「拜拜新潮流」布條引關注

綠委要柯文哲學陳其邁　就不會只有一天+0

綠委要柯文哲學陳其邁　就不會只有一天+0

她分析振興五倍券消費券有何不同

她分析振興五倍券消費券有何不同

關鍵字：

蕭美琴許智傑陳亭妃

讀者迴響

熱門新聞

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

快訊／全國二級警戒恐延長至9/6　雙北評估降為「中風險區」

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

14歲少女曾喊「給我一個完整的家」卻溺斃！男友崩潰痛哭

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

痣「長在身體6部位」財運爆棚

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面