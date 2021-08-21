MLB紐約大都會隊台灣日蕭美琴登板　16屆來首位獲邀開球的駐美代表

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會隊台灣日活動預定本月29日登場，球團公布，駐美代表蕭美琴將擔任開球嘉賓，是大都會台灣日16屆來首位獲邀開球的駐美代表。民進黨立委許智傑說，這象徵台美友誼堅定不移，台美關係更上層樓；民進黨立委陳亭妃分析，這代表未來台美交流更檯面及常態化，對台美關係有正面意義。

美國職棒大聯盟紐約大都會隊（New York Mets）今年將在當地時間8月29日下午1點（台灣時間8月30日凌晨1點），面對華盛頓國民隊的主場賽事中，舉辦第16屆「大都會台灣日 （Mets Taiwan Day）」活動，這不但是目前大聯盟球隊規模最大、活動最豐富的台灣日活動，辦理次數也是全大聯盟30支球隊中之最。

紐約大都會同時宣布，當日比賽將由蕭美琴擔任開球嘉賓，而駐紐約台北經濟文化辦事處李光章大使也受邀出席，據了解，這將是大都會台灣日活動十多年來首度由台灣駐美代表開球，在疫情期間台美互信合作的高度默契下，具有相當重大的意義。

紐約大都會亞洲市場負責人、來自台灣同時也是過去十年執行台灣日專案的王偉成表示，很感謝今年台灣僑胞團體及駐美代表處的大力支持，尤其在疫情環伺下仍力挺此活動，除了個人相當期待之外、未來活動也將讓大都會球團更加重視台裔市場。

許智傑則說，世界看見台灣！台灣走向世界！蕭美琴是總統蔡英文左右手，美國贈台疫苗、美國官員訪台，台美關係更上一層樓，謝謝美琴大使，這次由蕭大使開球更具有重大意義，象徵台美友誼堅定不移。

陳亭妃表示，過去駐美代表處行程無法被公開，現在卻可以在球場上以「台灣代表」身份公開開球，代表台灣未來在參加民間或官方活動，將更檯面化、更常態化，這對台美之間的關係還有交流，都是正面的思考。

此外，今年紐約大都會隊特別與台僑團體「Hello Taiwan」合作為台灣日製作了紀念球衣，限量2000件也早在活動前一個月搶購一空。球團透露最後數量「小加碼」剛好停在2350張，似乎也象徵了代表2350萬台灣人民的精神。

▲台灣日紀念球衣。（圖／紐約大都會隊提供）

▲紐約大都會台灣日將在本月底登場。（圖／紐約大都會隊提供）