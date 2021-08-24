飼主痛訴花2萬買幼犬吐迴蟲一周身亡　立委爆黑心寵物店板橋就有6家

▲黃姓陳情人出示幼犬躺在籠中奄奄一息的照片。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

154隻走私貓遭安樂死事件引發軒然大波，讓國人高度關注動保議題。民進黨立委何志偉、新北議員戴瑋姍等人24日踢爆，黑心寵物店集團在全台開枝散葉，光是在板橋就有6家寵物店，消費者在購買幼犬回家後，犬隻不到兩天就吐蟲而後身亡，類似陳情案一年超過上百件。黃姓陳情人痛訴，她在板橋知名的萌福寵物店花兩萬元購入幼犬，不到兩天就吐蛔蟲、一周內身亡，業者聲稱曾5度除蟲卻無法提供紀錄，呼籲政府修法重罰管制。

民進黨立委何志偉、羅美玲、台北市議員鍾佩玲、新北市議員戴瑋姍今天舉行「毛小孩也是孩子，杜絕黑心暴力業者」記者會。

戴瑋姍踢爆，2015年新莊區成功寵物坊遭新北市動保處查獲非法繁殖，200多頭犬隻住在20坪蟑螂屋、沒水喝，還被割除聲帶以加速繁殖，而後業者阮錦榮又到苗栗開設九合寵物店，妻子到新莊開百合寵物店、媳婦在板橋開萌萌噠寵物店、兒子開板橋萌福寵物店，後又介紹友人開設估狗、首選、龍泉、扉扉等寵物店，儼然已是黑心寵物集團。

戴瑋姍批評，2015年新北市動保處針對新莊區成功寵物坊非法繁殖案，僅開罰13萬元，但不肖業者買賣寵物立論可達上百、上千萬，光是2019年上半年萌萌噠1家寵物店，就售出超過6百頭犬隻，根本無法有效嚇阻，且就算勒令歇業，業者也可以透過親戚朋友的人頭繼續開店。

黃姓陳情人會中控訴，今年8月15日她在萌福寵物店花兩萬多元購買一頭幼犬，兩天後牠就吐出一團掌心大的蛔蟲，緊急就醫後，醫生診斷牠因為寄生蟲嚴重感染，8月22日牠在嘔吐、尖叫後就過世了，經她向業者反映並要求出示除蟲證明後，業者僅說犬隻已經超過3天保固期，也無法出示除蟲證明，然後就沒有下文了。

黃姓陳情人直指，連外面的流浪狗都不可能因為這麼多寄生蟲致死，如果是政府認證合格的繁殖場、店家，有可能讓幼犬體內的蟲多到可以吐出來嗎？呼籲該店家應全額退費並補償醫療費用，政府也應該修法管制黑心寵物通路，不要再讓無辜的人受騙。

何志偉提出3大訴求表示，呼籲農委會應訂定全國性寵物買賣定型化契約，立法院下會期就開公聽會處理；寵物的來源朔源要明確，清楚標示繁殖場來源；且針對地方議員多次反映黑心寵物通路案例，若行政部門再不作為，將向監察院檢舉。

對此，農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁回應，政府的執法力度對防堵黑心業者很重要，而更有效的辦法是從消費者端檢舉開始，依照《動物保護法》規定，所有幼犬貓都必須做晶片植入，消費者購買貓犬第一件事就是看有沒有寵物登記，並請業者提供母犬的寵物登記號碼，透過農委會寵登資料查詢系統，就可知道犬隻是否來自合法的來源，一但消費者發現來源不合法，就可以跟當地動保機關檢舉。

鄭祝菁表示，截至今年7月底，各縣市動保處已經針對違法樣態開罰47件，其中最大宗來自黑心通路沒有取得許可就私下販售，恐會助長走私行為，也呼籲消費者不要透過無法溯源的網路社群平台購買貓犬，同時也建議，地方政府一但查獲類似案例，就以《動保法》最高300萬元開罰，透過重罰遏止黑心寵物商。

何志偉追問，今天的案例是寵物店用合法掩飾非法，且不肖業者透過親戚朋友的人頭借屍還魂，如何解決？鄭祝菁說，不能因為業者與不肖業者有親戚關係就勒令停業，但應將這些店家列入政府重點稽查對象，同時農委會也會持續推動全國寵物買賣定型化契約。

▲新北市議員戴瑋姍踢爆黑心寵物業者透過親戚朋友的人頭「借屍還魂」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委何志偉（左二）、羅美玲（右一）、台北市議員鍾佩玲（右二）、新北市議員戴瑋姍（中）今天舉行「毛小孩也是孩子，杜絕黑心暴力業者」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）