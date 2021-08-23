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越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

▲▼越籍母女涉嫌進口非洲豬瘟肉，遭法院羈押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

▲越籍母女涉嫌進口非洲豬瘟肉，遭法院羈押禁見。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

日前傳出新北市新莊區越籍母女涉嫌以貨物快遞方式，從越南進口數量不明的大批罹患非洲豬瘟的病死豬肉品及豬肉製品，疑似流入市面，引發各界關注。新北檢22日深夜認為2人有逃亡、串證之虞，因此漏夜偵訊後向法院聲請羈押，稍早已裁准2人羈押禁見。

中央災害應變中心查獲越南走私肉品含有非洲豬瘟，總量達71.786公斤，會破獲還是靠民眾檢舉。刑事局23日過濾分析新北市新莊區新住民越南籍鄧姓母女檔、涉嫌在當地扮演越南進口非洲豬瘟肉收貨人，計流向全國1338處。對此，各縣市動員數千名警力清查，統計至23日下午4點止，目前已經清查931件，剩餘407處尚未清查完畢。

▲▼越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供，下同）

檢方表示，查獲的涉案肉品已於20日在雲林縣動植物防疫所進行銷毀，同時派遣專案小組積極清查肉品上游及去向，全面防堵流入市場；而涉案的鄧、阮2人經訊問後均坦承犯案，因2人犯嫌重大，且有滅證、勾串、逃亡之虞，因此檢警漏夜偵訊後依法向法院聲請羈押；隨後法院於13時20分裁定被告2人羈押禁見。

據了解，這次販售非洲豬瘟肉的越南籍鄧姓母女檔，原本遭人檢舉事由是「走私境外白牌香菸」，未料檢警追查居然捅出非洲豬瘟肉襲台大風暴，加上僅查扣71公斤非洲豬瘟肉，換算母女倆販售全台通路1338家、平均每家僅拿到50多公克豬肉，警方指出：常理顯見越南非法進口的非洲豬瘟肉流入台灣遠不只這些數量，鄧姓母女檔也僅是非洲豬瘟肉風暴中收貨人的小角色。

▲▼越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

行政院長蘇貞昌23日視察桃園市大園祥興養豬場，市府環保局表示，為預防非洲豬瘟，今天動員58位稽查人員，完成166家廚餘養豬全面查核廚餘蒸煮作業，必須蒸煮逾90度一小時，只要發現未達標者，至少罰6,000元以上300萬元以下罰鍰，仍不改善者禁用廚餘。

為杜絕廚餘成為非洲豬瘟染病風險，環保署23日也指出，將針對全國676家廚餘養豬場再次啟動稽查工作外，也呼籲民眾近期如果有使用來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟到垃圾車內，不要回收到廚餘桶，交由清潔隊妥善焚化處理，防範非洲豬瘟發生。

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