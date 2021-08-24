《勞基法》禁女性深夜工作「違憲」　蔣萬安推3方向修法

▲禁女性深夜工作宣告違憲，立委蔣萬安推動修法。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者徐政璿／台北報導

大法官本月20日宣告《勞基法》限制女性勞工夜間工作違憲，後續修法引起討論。國民黨蔣萬安也對此拋出3方向修法，讓勞工（特別是妊娠或哺乳期間的女性勞工）的值班的人身安全、身體健康都能獲得保障。

蔣萬安表示，首先，在工會尚未全面普及，台灣個別勞工仍處於弱勢的情況下，必須賦予勞工基於健康或其他正當理由，有拒絕夜間工作的權利。

第二，雇主不能強迫或讓妊娠或哺乳期間之女性勞工，從事夜間工作；第三，女性勞工於夜間工作時，雇主有義務提供必要的安全衛生設施。

蔣萬安表示，事實上，大法官解釋一出，立刻引發許多討論跟擔憂，他更發現原先勞基法第49條第2項（必要安全衛生設施標準由主管機關定之）、第5項（妊娠或哺乳期間之女性勞工禁止夜間工作之保護）均為同法第1項之延伸，恐因本號解釋一出，有失效的疑慮。

蔣萬安透露，他也接獲女性勞工投訴，有主管直接挑明，大法官已宣告禁止女性夜間工作條款違憲，未來要懷孕的她上夜班，公司不會違法。

蔣萬安說，針對釋憲案衍生的後續勞工權益保障疑義，他會儘速研議提出修法 ，讓勞工（特別是妊娠或哺乳期間的女性勞工）的值班的人身安全、身體健康都能獲得保障。