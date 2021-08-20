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塔利班發言人沙欣受《央視》專訪：盼中國為建設阿富汗積極貢獻

記者魏有德／綜合報導

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）昨（19）日接受《央視》旗下媒體《CGTN》專訪，就塔利班新政府組建、與外界合作、女性權益及中阿未來關係提出看法。沙欣表示，在阿富汗推進和平和解過程中，中國起到建設性的作用，「阿富汗人民很期待，希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻。」

▲塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）接受《央視》專訪。（圖／翻攝央視）

▲塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）接受《央視》專訪。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，沙欣表示，我們（塔利班武裝組織）曾多次訪問中國，中國在阿富汗的和平重建方面一直發揮著作用，尤其是在阿富汗推進和平和解過程中，中國起到了建設性的作用，「中國現在任命了一位新的阿富汗事務特使，雙方聯繫一如既往。一直以來，中國為阿富汗的和平和解做出了積極貢獻，我們希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻，阿富汗人民很期待。」

提及阿富汗的重建，沙欣指出，由於美軍的長期佔領，恢復獨立的阿富汗需要來自全球各國的幫助，「阿富汗沒有獨立的經濟政策，這種情況也體現在政治和社會層面，下一個階段要快速實現各個領域的發展，在衛生健康、基礎設施、教育等方面都在尋求合作。」

▲塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）接受《央視》專訪。（圖／翻攝央視）

▲沙欣透過《央視》專訪向外界發出合作邀請。（圖／翻攝央視）

沙欣也透過《央視》專訪，向全球各國發出合作邀請，並對這個關鍵的歷史時刻能夠提供阿富汗幫助的國家予以最誠摯的感謝。

此外，沙欣在專訪中也強調，目前在塔利班控制區域內，女性享有自由，可以正常參與社會生活，「老師們在工作、醫生們在工作、學生們在學習，大學也正常運轉，以上都在我們控制的區域內發生。這些是事實，不應該有任何擔心。」

沙欣表示，「阿富汗女性能參與到社會生活中，可以根據自己的工作來決定所戴的頭巾式樣，她們有自己的選擇。」

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