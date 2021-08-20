職場快篩恐淪變相減薪　蔣萬安提3建議：儘速訂出明確指引

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情警戒降級，各行各業開始回公司上班，但有勞工反應，雇主要求員工須提供快篩陰性證明才能回公司上班，無疑是變相減薪，勞動部日前回覆，該費用應回歸勞資雙方協商，但建議由雇主負擔快篩費用。對此，國民黨立委蔣萬安19日晚間透過臉書表示，勞動部應該盡快召集專家會議，釐清公司是否可要求勞工提供快篩證明？檢測費用由誰負擔？

蔣萬安說，疫情降級後，各行各業為了兼顧防疫及正常運作，常常要求出示快篩陰性證明，後續的爭議也越來越多；近期就有位獨立接案的民眾向他反應，現在客戶都會要求出示接種疫苗的小黃卡或快篩證明，但他遲遲等不到疫苗施打，快篩檢測費用對他來說是一筆沉重的負擔，賺的都沒有付出去的多。

蔣萬安表示，事實上，這些問題近期時常發生，最普遍的就是勞工在進入其他公司辦公，或出差外地回來時，被要求提供快篩陰性證明。如今的快篩費用，一次大概要400元，一個月下來也要花費2、3000元，這些費用全要由勞工自己支付，形同是變相被減薪。

蔣萬安指出，有勞工詢問勞動部，卻只得到「快篩檢驗費用建議勞資雙方自行協議」「勞資若有爭議，建議循地方勞工局申訴來調解」勞動部難道不知道，勞資雙方自己協商的結果，往往是弱勢勞工自行承擔？做好防疫應該是勞資雙方共同責任，只讓勞工獨自承擔，實在沒有道理。

蔣萬安呼籲，勞動部應該儘快邀集專家學者、勞資代表召開會議，並釐清3點爭議，建立明確的指引規範：公司若以防疫考量或經營管理需求，在何種情形及目的下，得要求尚未施打疫苗勞工，提供抗原快篩或PCR檢測陰性證明？檢測費用由誰負擔？若無正當理由拒絕提供檢測陰性證明、或拒絕提供檢測費用時，後續權利義務之影響？