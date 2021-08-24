台灣民意基金會民調／全民免費領五倍券　超過6成台灣人肯定蔡政府

▲行政院規劃推出振興五倍券，圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院推動振興五倍券政策，台灣民意基金會24日發表「疫苗偏好、分配正義與台灣政局」民調報告，其中國人對蘇內閣振興五倍券的態度，20%表示非常肯定、40.2%還算肯定、17.9%不太肯定、16%一點也不肯定，5.9%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，行政院拍板去除民眾需自付1千元的條件後，成為社會絕大多數人歡迎的政策，而這無疑也是蔡政府自去年8月宣佈開放美國萊豬進口以來，單項最受歡迎的公共政策。

此外，根據民意調查結果，民進黨政府紓困工作表現，10%非常滿意，38.6%還算滿意，25.3%不太滿意，19.7%一點也不滿意，6.5%沒意見、不知道。換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，4成9基本上滿意政府這段時間的紓困工作表現，4成5不滿意，滿意者比不滿意者多3.6個百分點。

民調顯示，對於是否贊同總統蔡英文處理國家大事的方式，10.6%表示非常贊同、34.7%還算贊同、22.6%不太贊同、18.9%一點也不贊同、13.3%沒意見或拒答。游盈隆分析，蔡英文的強烈支持者有 1成1，強烈反對者有1成9，從整體政治發展脈絡看，蔡英文職務表現贊同率沒有提昇，但因不贊同率明顯下降，使得她整體民意支持度向上提昇，造成這現象的主要原因很可能是蘇內閣「新五倍券政策」奏效，有些原本不贊同她的人一時氣消了，讓她得以暫時脫離執政困境。

對於蘇內閣施政滿意度，民調顯示，10.5%非常滿意，34.7%還算滿意，22.6%不太滿意，25.1%一點也不滿意，7.1%沒意見、不知道、拒答。游盈隆指出，從整體趨勢看，蘇內閣已連續3個月施政不滿意度高於滿意度，雖然滿意與不滿意的差距在縮小中，再一次確認蘇內閣已經不再是台灣民意的寵兒。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年8月16至18三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。