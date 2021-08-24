前一夜才冒火煙…花蓮警清晨堤防「加強巡邏」　失足墜消波塊堆亡

▲花蓮警清晨巡邏跌進消波塊亡。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、莊智勝／花蓮報導

花蓮港務警察總隊保安隊一名黃姓員警昨(23日)清晨執行西堤守望勤務，由於花蓮港西防波堤消波塊前一日曾發生火警，因此黃員特別前往該處巡視，不料卻疑似因天色昏暗，不慎失足跌落消波塊中，直到上午8時許，隊上人員見黃員遲遲未歸才外出尋找，並在消波塊中發現其身影，但當時他頭部重創流血，已經沒有意識，經送往花蓮門諾醫院搶救後仍不治身亡。

警方指出，黃員平時工作相當認真，由於22日凌晨花蓮港西防波堤消波塊曾經發生漂流木火警，因此黃員23日清晨執行6至8時守望勤務時，還特地前往加強探查，巡視是否有可疑人士、或是殘火發生；監視器畫面拍下，當天黃員約在6時30分左右抵達現場，下車後沿著防波堤向上，先是爬到防坡堤上，接著跳上消波塊，疑似天色昏暗，踩踏過程中不慎失足掉落，墜入高低差約5公尺的消波塊堆中，當場重傷。

原本外出巡邏的黃員預計上午8點就要返隊，但上午8時許，值班小隊長清點出入勤務人員、裝備時，卻發現不見黃員蹤影，立即通知隊上派員尋找，隨後於西堤處發現黃員自小客車，並於8時45分許在堤防消波塊下方發現黃員身影，當時他倒臥該處、頭部重創流血，已經沒有意識，現場人員立即著手CPR，並將其吊掛上岸、送往醫院搶救，惟傷勢過於嚴重，最終仍是宣告不治。

對於本案，警方將派員調閱港區監視器，了解案發時間，力求還原經過，同時花蓮港務警察總隊也將加強巡邏、及安全防護措施，確保類案不再發生。