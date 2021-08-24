打完高端出現副作用「會變很大」　網敲碗朝聖1地點：肯定會賠錢

▲高端疫苗昨日開打。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日開打，不少人都相當好奇接種後是否會出現什麼副作用。桃園市前議員王浩宇就在臉書上詢問大家，「各位高端人士，到目前為止狀況為何？」貼文一出，不少網友也熱心回應，「只有打針處稍痠痛，其他狀況全無，好吃好睡」、「沒感覺，只有肚子餓」。

王浩宇今（24）日凌晨12點半在臉書上表示，目前除了少數的暈針案例外，似乎沒有什麼很明顯的副作用傳出，不過接種高端以後，「最多人的反應竟然是『肚子餓』。」

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今早7時許，王浩宇又在臉書上貼文，提到自己等等就要接種高端了，「各位高端人士，到目前為止狀況為何？」

不少網友紛紛留言表示，「我個人是有點愛睏啦！肚子餓還好」、「打完很想睡覺，沒有其他不舒服症狀」、「超好睡」、「無感，昨晚睡得很好」、「完全沒感覺，還上班，下班後還上芭蕾課」、「目前沒有嚴重狀況，不過昨天打了之後在家休息不敢出去騎車，因為有輕微的微茫感覺」、「只有打針處稍酸痛，其他狀況全無，好吃好睡」。

其中就有不少人+1喊肚子餓，忍不住直呼「很餓，而且食量還會變很大」、「腹作用」、「大家都開始往變腫人的方向前進啦」、「打完疫苗後就一直狂吃」、「我AZ仔，但看到朋友一律抱怨的腹作用：餓、ㄎㄧㄤ、要變胖了」。還有網友笑說，「吃到飽餐廳最近超怕高端人口，每個都喊餓，肯定會被吃到賠錢」。

針對副作用，本站曾報導《打完高端「有漂浮微醺感」他上癮了：想再來一支！ 網同感喊+1》，除了不少民眾食量變大，還有些人出現微醺感，像是酒醉的感覺。

此外，本站也曾報導《AZ打完半天「像餓死鬼投胎」 苦主哭胖5kg！醫也傻：最詭異副作用》，除了接種高端的民眾以外，也有些人打完AZ後食慾大開，直呼「我變成大食怪」。