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打完高端出現副作用「會變很大」　網敲碗朝聖1地點：肯定會賠錢

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗昨日開打。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗昨（23）日開打，不少人都相當好奇接種後是否會出現什麼副作用。桃園市前議員王浩宇就在臉書上詢問大家，「各位高端人士，到目前為止狀況為何？」貼文一出，不少網友也熱心回應，「只有打針處稍痠痛，其他狀況全無，好吃好睡」、「沒感覺，只有肚子餓」。

王浩宇今（24）日凌晨12點半在臉書上表示，目前除了少數的暈針案例外，似乎沒有什麼很明顯的副作用傳出，不過接種高端以後，「最多人的反應竟然是『肚子餓』。」

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今早7時許，王浩宇又在臉書上貼文，提到自己等等就要接種高端了，「各位高端人士，到目前為止狀況為何？」

不少網友紛紛留言表示，「我個人是有點愛睏啦！肚子餓還好」、「打完很想睡覺，沒有其他不舒服症狀」、「超好睡」、「無感，昨晚睡得很好」、「完全沒感覺，還上班，下班後還上芭蕾課」、「目前沒有嚴重狀況，不過昨天打了之後在家休息不敢出去騎車，因為有輕微的微茫感覺」、「只有打針處稍酸痛，其他狀況全無，好吃好睡」。

其中就有不少人+1喊肚子餓，忍不住直呼「很餓，而且食量還會變很大」、「腹作用」、「大家都開始往變腫人的方向前進啦」、「打完疫苗後就一直狂吃」、「我AZ仔，但看到朋友一律抱怨的腹作用：餓、ㄎㄧㄤ、要變胖了」。還有網友笑說，「吃到飽餐廳最近超怕高端人口，每個都喊餓，肯定會被吃到賠錢」。

針對副作用，本站曾報導《打完高端「有漂浮微醺感」他上癮了：想再來一支！　網同感喊+1》，除了不少民眾食量變大，還有些人出現微醺感，像是酒醉的感覺。

此外，本站也曾報導《AZ打完半天「像餓死鬼投胎」　苦主哭胖5kg！醫也傻：最詭異副作用》，除了接種高端的民眾以外，也有些人打完AZ後食慾大開，直呼「我變成大食怪」。

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