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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析南韓7項疫苗策略　李艷秋：示範什麼叫「有政府，會做事」

▲▼南韓已突破1300萬人接種第1劑新冠疫苗，圖為慶尚南道昌原市一名男子接種嬌生疫苗。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓成年人超過5成以上接種第一劑疫苗。（圖／達志影像／newscom）

記者杜冠霖／台北報導

導致各國疫苗到貨進度緩慢，自購莫德納疫苗2度延遲到貨的南韓政府派團到美國催貨後，101萬7000劑疫苗在23日下午已到貨。對此，資深媒體人李艷秋表示，南韓越來越囂張，這分明是向台灣政府示範什麼才是「有政府，會做事」，「真的，好想贏韓國~」

對於國際疫苗到貨緩慢，李艷秋24日在臉書發文表示，南韓不僅派出代表團殺到莫德納廠討疫苗、加購明年疫苗、今年內完成18歲以上第二劑、將開始打第三劑及青少年、與AZ、Novavax及俄羅斯達成協議，將生產三種疫苗、和莫德納達成疫苗裝瓶及包裝的協議、正在跟輝瑞及莫德納談代工，「南韓越來越囂張，看看他們幹的好事！」

南韓直購莫德納疫苗原先因生產問題導致交付時程延後，不過101萬7000劑疫苗在23日下午已到貨，未來2周到貨總和為701萬劑。此外，南韓政府決定2021年疫苗採購量從5000萬劑提升至9000萬劑，已做好長期應對COVID-19疫情的準備。

李艷秋指出，南韓還幹了件很丟人的事，先前以色列有100萬劑輝瑞在七月底到期，向國際尋求願意接手的國家，南韓立即表示願意交換70萬劑，9、10月再以同數量還給以色列，「為了能早一天拿到疫苗，就算即期的也要搶喔！」

李艷秋表示，這分明是向台灣政府示範什麼才是「有政府，會做事」，展現南韓一向小家子氣又處處擺顯的作風，但台灣不必在意，只要提出這一件，立刻就把韓國甩出好幾條街，「那就是台灣有國產疫苗～苗～苗～」

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