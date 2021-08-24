台灣民意／11.3%選高端排名第三　4成9國人認同蔡英文帶頭施打　

▲高端疫苗昨天開始施打。（資料照／高雄市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

國產高端疫苗23日開始施打，總統蔡英文率先完成接種。台灣民意基金會24日公布最新民調，國人對AZ、莫德納（Moderna）、輝瑞BNT、高端4種疫苗喜好度差距大，超過4成國人仍偏好首選莫德納，至於高端疫苗則以11.3%的支持度，排名第三。另外，有超過4成9民眾認同蔡英文率先施打疫苗的作法。

台灣民意基金會今天上午公布8月「疫苗偏好、分配正義與台灣政局」民調，結果顯示，對於如果可自由選擇，在AZ、莫德納、輝瑞BNT、高端疫苗4類中，40.9%國人表示要優先選擇莫德納疫苗，23.8%選擇BNT疫苗、11.3%高端疫苗、9.5%AZ疫苗，顯示美國莫德納疫苗是台灣人的最愛，其次是德國的BNT疫苗，第三是國產疫苗高端疫苗，第四是英國的AZ疫苗。

若由政黨傾向進一步分析，民進黨支持者34.7%選莫德納、25.3%選高端；國民黨支持者首選莫德納 51.2%、第二選BNT29.7%；台灣民眾黨支持者44.4%選莫德納、42.6%選BNT；中性選民方面，第一選擇莫德納41.3%、第二 BNT24.9%。

此外，對於蔡英文率先施打高端疫苗，20.3%表示非常贊成、29%還算贊成，15.3%不太贊成、14.4%一點也不贊成，贊成者比例高達4成9，但仍有3成民眾不贊成。

台灣民意基金會分析，雖然蔡英文大力促銷高端，不惜身先士卒、率先搶打，但顯然台灣人對蔡此舉興趣不大或心存觀望，整體而言，社會反應冷淡，完全無共識可言。

民調顯示，對於政府疫苗施打順序是否公正，近5成認為蔡政府疫苗施打順序是公正的，3成7不以為然，台灣民意基金會表示，這是一個嚴重的警訊，因為這很可能是一顆隱藏的超級未爆彈，尤其當可信賴疫苗持續短缺或有新嚴重疫情爆發的時候。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年8月16至18三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。