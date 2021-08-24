　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意／11.3%選高端排名第三　4成9國人認同蔡英文帶頭施打　

▲▼高端疫苗施打首日。（圖／高雄市政府提供）

▲高端疫苗昨天開始施打。（資料照／高雄市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

國產高端疫苗23日開始施打，總統蔡英文率先完成接種。台灣民意基金會24日公布最新民調，國人對AZ、莫德納（Moderna）、輝瑞BNT、高端4種疫苗喜好度差距大，超過4成國人仍偏好首選莫德納，至於高端疫苗則以11.3%的支持度，排名第三。另外，有超過4成9民眾認同蔡英文率先施打疫苗的作法。

台灣民意基金會今天上午公布8月「疫苗偏好、分配正義與台灣政局」民調，結果顯示，對於如果可自由選擇，在AZ、莫德納、輝瑞BNT、高端疫苗4類中，40.9%國人表示要優先選擇莫德納疫苗，23.8%選擇BNT疫苗、11.3%高端疫苗、9.5%AZ疫苗，顯示美國莫德納疫苗是台灣人的最愛，其次是德國的BNT疫苗，第三是國產疫苗高端疫苗，第四是英國的AZ疫苗。

若由政黨傾向進一步分析，民進黨支持者34.7%選莫德納、25.3%選高端；國民黨支持者首選莫德納 51.2%、第二選BNT29.7%；台灣民眾黨支持者44.4%選莫德納、42.6%選BNT；中性選民方面，第一選擇莫德納41.3%、第二 BNT24.9%。

此外，對於蔡英文率先施打高端疫苗，20.3%表示非常贊成、29%還算贊成，15.3%不太贊成、14.4%一點也不贊成，贊成者比例高達4成9，但仍有3成民眾不贊成。

台灣民意基金會分析，雖然蔡英文大力促銷高端，不惜身先士卒、率先搶打，但顯然台灣人對蔡此舉興趣不大或心存觀望，整體而言，社會反應冷淡，完全無共識可言。

民調顯示，對於政府疫苗施打順序是否公正，近5成認為蔡政府疫苗施打順序是公正的，3成7不以為然，台灣民意基金會表示，這是一個嚴重的警訊，因為這很可能是一顆隱藏的超級未爆彈，尤其當可信賴疫苗持續短缺或有新嚴重疫情爆發的時候。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年8月16至18三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／台鐵死傷事故！行人闖高架橋鐵道　遭區間車撞死
威力彩一注中27億「里長秒曝3線索」　鄉民驚恐怖
快訊／國1北上連環撞！「2轎車翻覆」回堵5公里
22歲正妹網紅直播一半慘死！　LIVE過程曝：淒厲慘叫→黑屏
比Delta致命！　超強大新病毒「Covid-22」明年恐現
打完高端「肚子餓到爆」！　醫揭原因
快訊／新北確診者參加「花蓮宗教活動」　匡列9人PCR出爐
東區18年「洋服の青山」關了！　60萬元招租

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

鄭麗君曝接種高端疫苗原因　「保有自主研發能量能提升韌性」

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵模式

林佳龍伉儷身價破3億！邱太三夫妻存款近6000萬　擁10土地、6建物

上任一周年在高雄做了這些事　陳其邁：成績要由市民打

民進黨立委認同蘇貞昌怒譙關務署　「他的生氣帶有恨鐵不成鋼」

台灣民意基金會民調／全民免費領五倍券　超過6成台灣人肯定蔡政府

朱立倫拋「科技護台論」：若我們有5家護國神山，你怎麼打？

民進黨6立委秀手臂力挺國產疫苗　在野3黨唯一登記只有他

台灣民意／11.3%選高端排名第三　4成9國人認同蔡英文帶頭施打　

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

鄭麗君曝接種高端疫苗原因　「保有自主研發能量能提升韌性」

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵模式

林佳龍伉儷身價破3億！邱太三夫妻存款近6000萬　擁10土地、6建物

上任一周年在高雄做了這些事　陳其邁：成績要由市民打

民進黨立委認同蘇貞昌怒譙關務署　「他的生氣帶有恨鐵不成鋼」

台灣民意基金會民調／全民免費領五倍券　超過6成台灣人肯定蔡政府

朱立倫拋「科技護台論」：若我們有5家護國神山，你怎麼打？

民進黨6立委秀手臂力挺國產疫苗　在野3黨唯一登記只有他

台灣民意／11.3%選高端排名第三　4成9國人認同蔡英文帶頭施打　

五大目標一個沒做到就辭職　江啟臣：不是蘇貞昌下台就是我下台！

持修「金曲罵聲全看完」坦承難過！高EQ調適：我只是承受該承受的而已

料理之王「調理包」每包55元！加熱就能吃　比超商便當還划算

鄭麗君曝接種高端疫苗原因　「保有自主研發能量能提升韌性」

東海岸最美沙灘重歸人民　美麗灣「杉原海水浴場」開放

女子五十肩痛到寢食難安　血管微栓塞疼痛治療神解救

快訊／台鐵死傷事故！苗栗行人闖高架橋鐵道　當場遭區間車撞死

男半夜上廁所突然失蹤！　同事驚悚發現「老虎腳印」和散落內臟

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

台南公共運輸系統發展研討會成大登場　專屬捷運資訊網頁同步上線

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

政治熱門新聞

快訊／網傳美軍F-18大黃蜂戰機飛越台北上空　空軍司令部說話了

陳其邁握有質詢稿　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

快訊／新北公布最新足跡　一人搭火車去花蓮、全聯、World Gym

北市知名酒吧遭檢舉違反防疫規定　沒隔板、抽菸到廁所群聚

快訊／新北＋4「板橋、中和、三重」　2例不明感染源

八二三砲戰63周年　2共機擾台

國防大學上校偷野戰口糧、加熱調理包　竊佔2箱即期品下場曝光

高端效期剩1個月　立委：第1期實驗就生產

柯前、現任發言人槓上　陳智菡批林鶴明

謝志偉讚：我台灣我驕傲！　有高端「台灣擺脫中國干擾」

預備文官團25日啟航　黃榮村盼注入新思維

柯文哲稱「蔡英文半夜發臉書隔天我被攻擊」　林鶴明打臉揭真相

蔡英文打高端挨批錯誤示範　他嗆郝龍斌求關注

LIVE／今增4本土「全在新北」　侯友宜最新說明

更多熱門

相關新聞

台灣民意基金會民調／全民免費領五倍券　超過6成台灣人肯定蔡政府

台灣民意基金會民調／全民免費領五倍券　超過6成台灣人肯定蔡政府

行政院推動振興五倍券政策，台灣民意基金會24日發表「疫苗偏好、分配正義與台灣政局」民調報告，其中國人對蘇內閣振興五倍券的態度，20%表示非常肯定、40.2%還算肯定、17.9%不太肯定、16%一點也不肯定，5.9%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，行政院拍板去除民眾需自付1千元的條件後，成為社會絕大多數人歡迎的政策，而這無疑也是蔡政府自去年8月宣佈開放美國萊豬進口以來，單項最受歡迎的公共政策。

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

打完高端出現1副作用「還會變很大」

打完高端出現1副作用「還會變很大」

綠秀手臂力挺國產疫苗　在野黨登記只有他

綠秀手臂力挺國產疫苗　在野黨登記只有他

打完高端「肚子餓到爆」！前台大醫揭關鍵原因證實了

打完高端「肚子餓到爆」！前台大醫揭關鍵原因證實了

關鍵字：

台灣民意基金會疫苗高端疫苗

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億　投注站員工曝內幕

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　新北三峽一注獨得

激似隋棠！　新光吳家第三代長媳美照曝光

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面