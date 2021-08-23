打完高端「有漂浮微醺感」他上癮了：想再來一支！　網同感喊+1

記者施怡妏／綜合報導

國產疫苗高端今（23）日開打，外界也十分好奇接種後的反應，插畫家謝立聖表示，注射當下沒感覺，「連刺痛都沒有」，不過有種像是酒後剛好的微醺感，漂浮感，一小時候就慢慢退去了，他對於那種微醺的感覺難以忘懷，「已經開始期待下一劑」。貼文一出，不少網友也紛紛大喊「我也是！」

▲國產疫苗高端今日開打。（圖／記者林育綾攝）

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謝立聖稍早在臉書粉專「謝立聖插畫」發文，今天一早就去注射高端疫苗，注射當下沒感覺，連刺痛都沒有，在現場等待時，突然有種像是酒後的微醺感，漂浮感，「半小時後漂浮感維持，我有點想再來一支」。

不過，這特別的感覺，大概一個小時過後就慢慢退去，一切恢復正常，「只是對那迷人的微醺感流連忘返」，謝立聖回憶，今天能跟總統與數萬人一起微醺漂浮，「想到就又開始漂浮了，已經開始期待下一劑」，對於今天疫苗注射的體驗很滿意，「打死不打高端的人，謝謝你們，讓我今天打疫苗時超順暢沒排隊，讓我享有如此愉快的疫苗注射體驗」。

貼文一出，許多網友笑翻，「你是不是打到高粱」、「這形容，害我期待這禮拜的施打了」、「怎麼你打的比較高端」、「我懷疑你打到伏特加」、「確定是微醺，不是輕微中暑？」「預約星期六，期待微醺感」。

▲有網友表示，「我也有感覺到微醺感」。（圖／翻攝自Facebook／謝立聖插畫 ）

對此，也有網友出現相同的感受，「我還以為是我沒吃早餐才暈，原來不少人都有」、「微醺感+1」、「真的，微醺的感覺」、「有、好像有一點」、「我跟你一樣，剛打完有點微醺」、「真的有微醺感」、「我飄了兩個多小時，感覺越飄越高」、「我以為是我的錯覺，原來真的是微醺感」。

不過，也有打完疫苗的網友表示沒有微醺感，「打完無感沒有茫，但施打處冰冰涼涼的」、「我都不會餒，但是打下去會酸痛」、「施打後過了一個小時，我還是什麼感覺都沒有」、「我打完的副作用是，很餓」、「我完全無感欸，只有下針處有很少很少的痠脹感，一小時過後就無感了」、「剛剛也打了，打下去像是被蓋印章一樣」。