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新北染疫客參加花蓮法會！4天3夜都在鳳林　緊急匡列9人皆「陰」

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據新北市政府於23日下午召開之防疫記者會中說明，其中1位確診個案曾至花蓮，22晚間新北市衛生局通知花蓮確診個案之足跡後，花蓮縣政府隨即於當晚針對確診足跡展開疫調，保障鄉親健康安全。

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新北市長侯友宜表示，23日新增的確診案例中，住在三重的個案在日前曾到花蓮鳳林參加宗教活動，在8月22日身體不適，至醫院篩檢後確診。

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局23日一早針對鳳林特定區域，實施清潔消毒。

花蓮縣政府旋即在23日下午的防疫記者會，由花蓮縣政府秘書長張逸華、衛生局長朱家祥針對花蓮縣防疫措施與確診者足跡進行說明，因確診足跡遭匡列之對象已全數進行篩檢，也籲請鄉親外出務必保持社交安全距離，全程配戴口罩，保護自己，也保護家人。

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新北市確診個案經花蓮衞生局緊急疫調發現，8月12日確診者自新北市搭火車至花蓮縣鳳林鎮從事宗教活動，並入住民宿，8月15日返回新北市，活動期間皆於鳳林鎮內，其中所接觸據點中，共計有9人已緊急通知進行篩檢措施，目前民宿業者經過PCR檢測結果呈陰性，截至8月22日，期間入住該民宿之旅客，也已通知進行快篩及自主健康管理。

▲▼花蓮衞生局長朱家祥公布新北市確診者在花蓮足跡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，花蓮縣環境保護局23日一早也針對鳳林鎮多個區域及道路進行清消作業，請鄉親放心。

衛生局長朱家祥表示，案16040於鳳林鎮參與宗教活動，活動最多共計約40人群聚，個案於8月16日出現相關不適症狀，經過初步快篩呈現陰性，8月22日至醫院PCR檢查後呈現陽性反應，透過實聯制調查確定足跡分布皆為鳳林鎮內，其中，8月13日、8月14曾分別到過五金百貨行及鳳林夜市等人較多之處。

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