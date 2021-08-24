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高端疫苗開打！花蓮5168人預約才1287人接種　今再增開預約

▲▼衛生局長朱家祥表示，高端疫苗預約接種人數未達預期，首日1287人接種，尚未出現嚴重不良反應狀況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼衛生局長朱家祥表示，高端疫苗預約接種人數未達預期，首日1287人接種，尚未出現嚴重不良反應狀況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國產高端新冠疫苗23日在全台開打，花蓮縣政府在下午的防疫記者會上表示，花蓮縣自8月16日至20日已完成預約有5168人，23日計1287人接種，目前尚未有嚴重副作用狀況回報。

▲▼衛生局長朱家祥表示，高端疫苗預約接種人數未達預期，首日1287人接種，尚未出現嚴重不良反應狀況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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防疫記者會中花蓮縣政府秘書長張逸華表示，花蓮縣至今統計有12萬9145位鄉親已接種疫苗，疫苗覆蓋率為40.0%，高於全國的39.5%。依中央流行疫情指揮中心公告8月24日起至9月6日，全國仍維持二級警戒，但仍有部分政策鬆綁，包括集會活動人數上限，室內80人，室外300人，若超額則提防疫計畫，婚宴人數同樣比照規定，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒；公祭遵守內政部相關防疫規定處理；餐飲管理依衛福部規定；醫院探病開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病，而K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳/浮潛等水域等水域活動也依人數規定開放。

▲▼衛生局長朱家祥表示，高端疫苗預約接種人數未達預期，首日1287人接種，尚未出現嚴重不良反應狀況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中央疫情指揮中心新增高端疫苗預約對象、時間及施打日期。

針對新增同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜，張逸華表示，此規定花蓮縣仍將審慎評估後公告活動也依人數規定開放。

衛生局長朱家祥也針對23日開始的高端疫苗接種部分說明，花蓮縣自8月16日至20日已完成預約有5168人，因預約接種人數未達預期，所以中央疫情指揮中心增開高端疫苗預約接種為今日上午10時至8月24日18時止，施打時程為8月27日至8月29日。高端疫苗開始施打首日，花蓮縣目前未出現施打民眾有不良反應之狀況。

朱家祥另外也呼籲，孕婦已施打過第一劑之疫苗者，第二劑疫苗預約醫院包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院及台北榮民總醫院玉里分院等，請花蓮縣孕婦多加利用預約專線。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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