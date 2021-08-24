高端開打3人暈針！遭指疫苗有疑慮　專家批「過度質疑」：害死人言論

▲高端疫苗23日開打。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

高端疫苗23日開打，不過桃園出現民眾施打後，感到身體不適的案例；指揮中心表示，經檢查後，個案皆為暈針。不過，仍有外界提出質疑，對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎強調，「不要認為質疑疫苗就對民眾有幫助」，若對於不存在的安全性問題有過度質疑，讓原本可受到保護的人沒受到保護，一旦染疫發生重症死亡時，就會有道德責任。

高端疫苗開打首日，就有民眾傳出暈針倒地，李秉穎今（24）接受資深媒體人周玉蔻專訪時解釋，暈針其實是一種心理反應轉化成身體症狀，嚴重時甚至會意識喪失，因此預防接種注意事項都有提醒，注射任何針劑時都必須坐著施打。

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不過，國民黨主席江啟臣指出，「衛福部以暈針二字帶過，實在難以解決民眾的疑慮，等於沒有解釋為什麼。」更提出，若施打高端後出現大規模的不良反應，應立即停止施打，收回緊急使用授權。對此，李秉穎認為，這就是擴大解釋的現象。

▲ACIP小組召集人李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

李秉穎強調，疫苗的安全性不是這樣檢視的，過去2019年的H1N1新型流感疫苗，當時的衛生署也很痛苦，因為購買了70%人口可注射的疫苗數量，後來竟然只有26%人施打，其他都作廢，「大家一直在質疑不良事件」，讓其他人不敢接種。

李秉穎提到，後來新型流感死了很多人，「這要歸罪這些隨便質疑疫苗的人」，可以說不排除是疫苗引起的，但最誇張的是直接認為是疫苗導致的，「這就是害死人的言論。」他指出，過去很多人不打疫苗得到H1N1死亡，現在的新冠病毒也會面臨同樣的事情。

李秉穎也說重話，「不要認為質疑疫苗就對民眾有幫助」，過度質疑不存在的安全性問題，讓可以保護的人沒受到保護，「以後發生重症死亡的時候就會有道德責任。」