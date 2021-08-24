準備第三劑「採購國際認證疫苗」　蔡壁如：拜託不要拿命來賭！

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

政府積極採購疫苗，國產高端疫苗昨天開打加速提升我國疫苗覆蓋率，不過，民眾黨立委蔡壁如24日呼籲，珍惜和愛護國人生命最實際的作為，就是開始為國人的疫苗第三劑，超前部署！

蔡壁如今於臉書表示，因為Delta病毒蠢蠢欲動！8月13日至19日境外移入疫毒的基因定序，12例全部都是Delta病毒。甚至還有3例是已經完整接種2劑莫德納疫苗的「突破性感染」。

蔡壁如指出，Delta病毒的「突破性感染」不是只有台灣有，歐美、日、韓、印度都有，使得原本平穩的疫情，再度令人恐慌。為此，美國政府提出新的疫苗接種政策建議，將在2021年9月20日起，為大多數在已接種完兩劑mRNA疫苗 8 個月後的美國人，增加注射第三劑新冠疫苗的「加強針」。而新冠疫苗在一開始開發兩劑型疫苗時，就有6-12個月和12-18個月可能要再打一劑的預測，現在竟然在大量施打疫苗才8個月後，發現每個人還要再打第三劑，才算有足夠的免疫力。

關於接下來疫苗施打的計畫，蔡壁如說，從公衛角度看，未來世界各國打過「美國、歐盟、世界衛生組織」等「國際認證」過的新冠疫苗接種覆蓋率統計，可能必須是：No vaccination （零劑）、Partial vaccination（一劑）、Full vaccination（兩劑）、Complete vaccination (三劑）。

蔡壁如認為，新冠肺炎疫苗注射，未來有可能朝向「每年兩劑」的方向發展。因此，「我要呼籲，台灣疫苗採購速度要加快一倍」，如果能有國人自產疫苗，當然最好，但前題是「通過國際認證」。她也提醒「拜託，不要拿命來賭！買到足夠的疫苗，才能進行公費全民接種計劃，這才是所謂的『超前部署』」。