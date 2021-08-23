運安會報告揭工地安全「6大疏失」　台鐵月底辦首場改革說明會

▲太魯閣號事件家屬、太魯閣的眼淚發言人王薇君（右）今天一早也到場關切，並痛批台鐵「瞎事」連連。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

運安會於今天（8/23）公布0402太魯閣號408次事故相關調查，代表罹難者家屬的太魯閣的眼淚發言人王薇君今天一早也到場關切，並痛批台鐵「瞎事」連連，台鐵傍晚時也表示，八月初起，交通部和台鐵局也安排高階主管到家屬家中或指定地點，面對面關懷、傾聽家屬意見。至於民間關心安全改革問題8月28日將於花蓮辦理首場說明會，之後也將依序於台東、台北、花蓮分區輪流辦理。

太魯閣的眼淚發言人王薇君今一早就抵達運安會記者會現場，隨即便細數台鐵爭議事項。王薇君說，台鐵常裝可憐、用無謂的言語面對家屬，如傷者以單據請領醫藥費，台鐵卻跟家屬扯說沒錢，甚至要去借錢來支付給家屬，利息還要6至7％，讓她痛批到底干家屬什麼事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵傍晚也表示，408次列車事故發生後，台鐵持續投入辦理家屬、受傷旅客1對1關懷工作。但台鐵也坦承，由於非專業關懷團隊，過程中確實有許多處理未妥適的地方，但會持續進行檢討改善。

台鐵說明，7月31日舉行第二次家屬懇談會，為了能進一步關心家屬生活起居及了解處理相關需求事項，8月6日起，交通部和台鐵局也安排高階主管到家屬家中或指定地點，面對面關懷、傾聽家屬意見，並針對相關需求事項即時回應處理。

台鐵說，8月10日起每週二、三、四分別於台北、花蓮及臺東成立服務處，家屬及傷者可就近至服務據點洽詢補、賠償方案、費用核銷及法律諮詢等，駐點關懷服務處將持續辦理，如果傷者不方便前來據點，也可派員前去家中或定地點，台鐵局將盡力配合家屬及傷者需求。

另外，針對各界關心的台鐵安全改革辦理情形，台鐵局已規劃8月28日上午10點於台鐵花蓮工務段會議室舉辦首場安全改革說明會，將邀請家屬及傷者參加，並安排會中意見交流。後續將依序於台東、台北、花蓮分區輪流辦理。行政院也於8月4日及20日邀集衛福部、交通部、教育部及原民會等相關機關研商「跨部會協力關懷服務」，整合台鐵局、衛福部、教育部等關懷機制，持續提供陪伴、心理諮商、法律諮詢等服務。

台鐵也表示，有關傷者反映費用核銷簽收領據一事，經查是因關懷員與傷者（或其家屬）在說明時不慎造成誤解，由於簽收領據係為依機關規定辦理事項，後經確認後已順利辦理核銷完畢。