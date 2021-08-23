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社會 社會焦點 保障人權

彰化150家店向非洲豬瘟源頭進貨　查獲20KG越南豬肉半成品送驗　

▲彰化警方連夜全面清查，杜絕走私肉品危害國人健康（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲彰化縣衛生局會同警方及農業處，查出近20公斤疑似非洲豬瘟肉品的加工產品。（示意圖／記者高堂堯翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新北市新莊區傳出有越南籍鄧姓婦人走私具有非洲豬瘟陽性病毒越南肉製品案件，彰化縣政府23日表示，接獲中央通知後，22日衛生局會同警方及農業處，漏夜查訪約150家相關業者，目前查出近20公斤豬肉加工產品，要求下架封存並送防檢局檢驗。

新北地檢署與新北、雲林警方日前共同在新北市新莊區查獲走私具有非洲豬瘟陽性病毒越南肉製品案件，警政署於昨日晚間通報各縣市警察局立即全面動員警力，漏夜查訪曾與此商家購買肉品的下游廠商、顧客。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨日晚間接獲中央及警局通知，查獲北部進口業者銷售疑似非洲豬瘟肉品的產品到彰化縣，衛生局從昨天就配合警方做全部清查，到今日中午為止清查約有近150家業者與鄧女有關，目前掌握到約有將近20公斤的現貨，也配合警方做抽驗，送防檢局檢驗，並將相關可疑產品先下架封存。

▲彰化警方連夜全面清查，杜絕走私肉品危害國人健康（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲彰化警方連夜全面清查，杜絕走私肉品危害國人健康。（圖／記者高堂堯翻攝）

葉彥伯指出，如果檢驗出含有非洲豬瘟肉品，依規定要做銷毀，該產品為半成品，從越南進口，所以類似越南料理半成品的肉品，大多銷往線上社群軟體，目前確定比較有的是在越南商店，掌握4至5家左右，並持續清查中。

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