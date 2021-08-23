「要命小方」妻子三度酒駕被抓　判刑半年不准易科！這次直接拒測

▲林女車禍後以頭暈為由拒絕酒測。（圖／翻攝記者爆料網）

記者白珈陽／台中報導

中部角頭「要命小方」方敏懿的44歲林姓妻子，22日晚間8時許駕駛白色賓士於台中市北屯區不明原因自撞路邊停放的3輛轎車後翻覆，警方到場後她以頭暈為由拒絕酒測，抵達醫院後再次拒測，同晚11時許藉由尿遁落跑，經查，林女過去有多次酒駕紀錄，且該輛白色賓士並非林女所有，車主為1名蔡姓男子，關係未知。目前警方尚未找到林女，正調閱道路周邊監視器並持續查訪中。

經查，林女先前有3次因酒駕涉及公共危險罪的刑案紀錄，且都是駕駛該輛白色賓士，最近一次係遭台中地院判刑6月、併科罰金2萬元，當時檢方為杜絕林女再犯公共危險罪，認有發監執行必要，不准林女易科罰金；林女向法官異議，說丈夫方敏懿目前仍在監服刑，她上有罹患癌症、憂鬱症的公婆須照顧，下有2名還在就學的子女要照顧，尚須獨力負擔家計，並已接受酒精成癮治療，請求法官給予自新機會。

但台中地院審理後，查出林女治療過程中仍繼續飲酒，難認其真心悔改、有決心戒除酒癮之意，駁回林女聲請，判須入監服刑。至於入監時間，將由執行科的檢察官決定。

經查，林女昨晚駕駛的白色賓士非其所有，車主是1名蔡姓男子，雙方關係尚未知，警方表示，目前尚未通知蔡男到案說明，因目前須先針對肇事駕駛部分辦案，若後續有需要將再行通知蔡男到案。

▲經查，白色賓士並非林女所有。（圖／民眾提供）

台中第五警分局表示，22日晚間8時15分崇德路三段10號前，林女開車不慎撞到停放路旁停車格的3輛自小客後翻覆，警方到場時，林女表示頭昏身體不適無法酒測，在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，當時林女在其兒子的陪同下坐上救護車，至中國醫藥大學附設醫院就診，林女也願意至醫院後配合醫院抽血檢測。

救護車同晚8時30分到院後，員警也於9時05分到達醫院，並再次詢問林女可否吹氣酒測，林女又稱無法實施酒測，員警遂將抽血委託書給醫院，且由於正處防疫期間，院方告知員警無法一起在診間等候，請員警在3小時過後返回醫院領取委託書。但在同晚11時員警再返回醫院欲取委託書時，醫護人員說林女因要上廁所，所以還沒抽血，並由她的兒子推輪椅前去，未料就此再也沒回到急診室的留觀區。

▲▼林女藉口上廁所，卻命兒子將她推送出急診室，2人就此離去。（圖／民眾提供）

第五警分局表示，員警同晚11時30分至林女住處查訪，但無人回應。由於本案非屬刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上處防疫期間，所以員警無法在診間全程陪同；為釐清相關案情，本分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至本分局說明細節，以釐清案情。

林女的丈夫為綽號「要命小方」的台中新生代角頭方敏懿，2015年2月間指揮多名手下，擄走中部廖姓車商，並勒贖2億元，最後得手1500萬元後釋放肉票，還約定再拿贖款2000萬元來贖回車商的裸照光碟；此案經最高法院多次撤銷發回後，最後採信更二審見解，判刑10年6月定讞，目前仍在服刑。

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