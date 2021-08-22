　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女鬼太美捨不得放生　高大成助手竟播種！「唯一選項」換生路

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲高大成助手遭女鬼跟回家，半年狂瘦35公斤，高遂帶著助手找到茅山道士求助。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

法醫高大成辦案無數，20年前1名有著模特兒身材、亮麗外型的檳榔西施慘遭輪姦殺害，未料驗屍時助手隨口說了一句「這女孩為什麼要殺她，帶回去當太太就好」，竟讓檳榔西施化為女鬼跟著助手回家，與其妻子2人1鬼在同一屋簷下共度半年時光，更因此爆瘦35公斤，助手驚慌失措，遂向高大成求助。

高大成與助手2人四處打聽，最後找到一名頗有口碑、在台中殯儀館附近開業的茅山道士，而道士一看到2人疑惑問道「你們2個是從事什麼行業？」先是點名高，稱他背後竟跟了許多人，此時高沒好氣地心想「這人怎麼這樣，才剛見面就歐北工威（台語隨便說說）」，沒想到道士又轉頭朝向助手表示「你這個比較麻煩，跟了一個女的，而且黏得很緊，甩不開的」，聽聞此話，高與助手相視暗忖：這道士果真有些本事。

隨即2人向道士說明來意，請求幫忙驅逐女鬼，道士便向2人取得其生辰八字，並進行開壇作法，約半小時過後，道士稱法事結束，女子已答應離開助手，不會再來。就在高與助手道謝完、轉身欲離去時，道士向他們搓了搓手指，並比了數字「1」，高十分不解，詢問何意，道士直言「我又不是做慈善，要錢的，1萬，況且做完法會讓我身體虛弱」、「我知道你（指高），很有名，就意思一下吧」，高則心想反正事情已解決，付完錢便離去。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲道士向高比了數字1，稱作法需要報酬。（圖／記者白珈陽攝）

未料翌日，助手又跑來找高，稱那名女子還是沒走，昨晚再度出現，高想竟然被人給騙了，怒氣沖沖衝至道士處所，大門一踹入內興師問罪；道士被2人嚇了一跳，了解來意後，也驚訝表示從未看過如此情形，隨後掐指一算，微慍詢問助手「你不讓女孩離開，對不對？」

沒想到助手語出驚人，竟稱「我想說都相處這麼久了，若要離開也是可惜，雖然女子有跟我道別，但我挽留了她」，高與道士聽了相當傻眼，怒斥助手一番後，道士再度舉行法事，結束後再向高比了個數字「5」，表示這次只收半價，即是5000元，2人付錢後離去，助手也再三保證不二犯。

過了2天，助手竟又找上高，稱女子再度找上門，於是2人三度拜訪道士。道士一見2人出現，即心知肚明，他說「我這一生都沒遇過像你這種案例，驅兩次還沒走？不可能。」惟道士推算後，皺著眉頭似有難言之隱，過了半响才向助理說「難怪，這女孩已經懷孕，是你的種（指助手）。」

道士接著說，現在只剩兩條路能走，一是助手跟女子走，此為死路一條，「二是你的種給她，這選項將可活命」，助手心想不須危及性命就可解決問題，遂選擇後項。

道士準備了兩個巴掌大的稻草人，並將2人寫有生辰八字的符咒埋入稻草人驅幹後，再把一個成年男性食指大的小稻草人放在兩個大稻草人中間，其一代表助手，另一副代表女子，小稻草人則代表小孩；所有道具準備好後，道士將手往助手稻草人的生殖器掩住，唸了一段經文後再將手移往女子稻草人的腹部放置，最後將3個稻草人丟進火中燃燒，結束儀式。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲道士將1個小稻草人擺放在象徵助手、女子的大稻草人中間。（圖／記者白珈陽攝）

高大成回憶，該次尋找道士是最後一次，當時道士竟不收取費用，向助手說「這次算你們免費，因為他（助手）已有損失」，助手滿臉疑問，不知道自己損失了什麼，道士又說，「你已沒有種，這條件是你自己選擇的，屆時不要埋怨我。」

高大成說，後來女子果真沒再出現，而助手也保住性命，只是經此一事，他不敢再從事法醫，徹底離開法醫界，而助手現已年約60歲，膝下無子，本來他認為只是巧合，但詢問過後並非如此，助手於大學時期曾與女友墮過胎，是有生育能力的，他告誡對於大體一定要保持尊敬之心，「千萬不能亂說話。」

卡布里風情淡香水90ML

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
被嗆「不去美國就沒事」！　黃少祺親揭罵防疫旅館原因
23歲正妹拍TikTok「踩破屋頂」摔50m慘死　表妹錄下墜
超夯連鎖火鍋店徵百名員工！　月薪最高10萬元
AlT普渡供品曝光！大手筆燒「美金」　這款非賣品引網暴動
黃少祺轟態度差「防疫旅館員工開嗆」　老婆提5大疑點打臉
iPhone 13「新配色」原型機曝　瀏海變窄鏡頭更凸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情2個月沒收入　萬華70歲婦站壁攬客「1千元全套」

漁船亮刀衝撞驅趕！立槳玩家到粉鳥林抗議　遭指控保育員回應了

花生醬+破朴子+乖乖　南投警「三寶」上中元普渡供桌

女鬼太美捨不得放生　高大成助手竟播種！「唯一選項」換生路

超瞎屁孩！偷車被逮不在意　忙玩《傳說對決》不甩警：你們好吵

桃園女PO文控「警車逆向攔查」！　所長現身打臉：妳老公沒駕照

清秀妹提供「連結服務」　高雄伯衝超商買點數！1個動作保住3千元

獨／湯裡有牙齒！台中女點UberEat外送竟咬到「一顆蛀牙」

攏乎你啦！他「超有誠意讓路」下場曝光　全網笑翻：滿滿人情味

沒點卻有小姐進來...他持米酒瓶怒砸小吃部女侍　判拘55天

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

盧廣仲《刻在我心底的名字》奪年度歌曲　喊話：希望我們更溫柔看待「所有形狀的愛」

疫情2個月沒收入　萬華70歲婦站壁攬客「1千元全套」

漁船亮刀衝撞驅趕！立槳玩家到粉鳥林抗議　遭指控保育員回應了

花生醬+破朴子+乖乖　南投警「三寶」上中元普渡供桌

女鬼太美捨不得放生　高大成助手竟播種！「唯一選項」換生路

超瞎屁孩！偷車被逮不在意　忙玩《傳說對決》不甩警：你們好吵

桃園女PO文控「警車逆向攔查」！　所長現身打臉：妳老公沒駕照

清秀妹提供「連結服務」　高雄伯衝超商買點數！1個動作保住3千元

獨／湯裡有牙齒！台中女點UberEat外送竟咬到「一顆蛀牙」

攏乎你啦！他「超有誠意讓路」下場曝光　全網笑翻：滿滿人情味

沒點卻有小姐進來...他持米酒瓶怒砸小吃部女侍　判拘55天

黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

花蓮男偷機車返家睡大頭覺　警上門喝斥驚醒才知代誌大條

裝冷氣注重工安「開出2倍價」買單嗎？　網揭1關鍵傻了：真敢收

蛋堡奪歌王　他喊「不認識」以為是食物！網讚實力派：得獎不意外

疫情2個月沒收入　萬華70歲婦站壁攬客「1千元全套」

「地表最安靜房間」待45分鐘就發瘋！　網紅挑戰崩潰：聽見血在流

藍皮解憂號變身「浪漫藍」　內裝重整10月復出載客

被嗆「不去美國就沒事」！　黃少祺親揭原因：請別亂扣帽子

「再生能源」發電占比仍低　一表盤點台灣發電結構

安樂死154隻貓「蔡英文允諾修法」　江啟臣：不要看風向才出來講

社會熱門新聞

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

即／鼓山知名大樓驚傳男子墜樓　撞破3樓遮雨棚落地

副司令老爸臉全丟光！「爛醉上尉」譙警畫面曝

84歲翁一路Z字狂倒車！女騎士慘被「捲車底拖行」慘死

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

媽騎車自摔亡　兒戳破縣府說法告國賠結果出爐

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

侵犯國中妹　飲料店老闆鬼扯：以前是婦產科醫師

250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命

國中妹打工只賺1000失身　老闆：我是竹聯幫大哥

台南國中女「拒返校」鎖門…下秒墜樓　目擊者嚇傻

獨／湯裡有牙齒！點UberEat外送竟咬到「蛀牙」

更多熱門

相關新聞

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

2001年一名身材曼妙、外貌出眾的檳榔西施，遭3名男客在車上輪番性侵，事後3人擔心檳榔西施報警，竟狠下毒手，以鐵鎚重擊致死，再朝臉部潑灑汽油焚燒，企圖毀容拖延偵辦進度。事後，法醫高大成與當時的助手為其驗屍，未料助手一句無心話，竟讓「祂」纏上助手，並且半年內爆瘦35公斤，最後離開了法醫界。

長髮美午夜站高大成家門口　神棍殺手現形

長髮美午夜站高大成家門口　神棍殺手現形

3煞火大砸店　檳榔西施淡定叼菸

3煞火大砸店　檳榔西施淡定叼菸

九把刀岳母猝死　高大成：100%主動脈剝離

九把刀岳母猝死　高大成：100%主動脈剝離

高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他

高大成封鎖網友「被投訴」　美女律師挺他

關鍵字：

高大成檳榔西施法醫助手

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

莊凌芸年僅21歲輕生！

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面