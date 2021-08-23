非洲豬瘟大追查！10縣市查到疑似肉製品　12件送化驗

▲越南進口非洲豬瘟肉襲台、澎湖警方查獲已有部分肉品被製成肉乾販售。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

越南進口的非法非洲豬瘟肉流竄全台、根據警政署統計全台各縣市警察局動員數千名警力清查結果，統計至23日下午4點止，檢警掌握鄧姓母女的豬肉交易紀錄，應清查處所1338處、目前已經清查931件，剩餘407處尚未清查完畢，檢警將持續清查掃蕩。

▲越南進口的非洲豬瘟肉襲台、圖為新北市警察局成立專案小組查扣肉粽製品。（圖／記者陳以昇翻攝）

全台警方全力動員清查越南非洲豬瘟肉襲台風暴，警方目前清查查扣有疑似越南走私之肉製品共計10縣市12件：包含新北市1件，月餅8.5個，桃園市1件，肉條8條、台南市1件，肉鬆1包1公斤，基隆市1件；月餅2個。

另外新竹縣2件，豬肉製品6公斤；越南火腿14條。苗栗縣1件，火腿200公克。南投縣1件：肉鬆8公斤。花蓮縣2件：肉品約300克；1件生肉5包共約2500克。台東縣1件：查扣麥片1包、不明液體5小瓶。澎湖縣1件：查扣肉乾製品7包。警政署強調上述查扣物品都需送交檢驗後才能釐清是否為非洲豬瘟肉，警方將動員警力持續清查掃蕩。

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