打完科興疫苗返台居檢15天　洪秀柱宣布解隔「終於出關了」

▲洪秀柱在大陸接種疫苗。（圖／翻攝洪秀柱臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

上月在大陸接種科興疫苗的國民黨前主席洪秀柱今解除隔離，她表示，這趟行程除了傳遞兩岸和平的心願之外，也見證了大陸在各方面的快速發展，「但俗話說，金窩銀窩，不如自家的狗窩，終於回到狗窩了，真開心！」

洪秀柱上月前往大陸出席「海峽兩岸青年發展論壇」並在浙江接種科興疫苗，她23日在臉書發文表示，今天是回台檢疫期滿十五日，終於「出關了」，這趟行程收獲頗豐，除了傳遞兩岸和平的心願之外，也見證了大陸在各方面的快速發展、日益茁壯。

洪秀柱表示，這趟旅程不但看見兩岸許多優秀的年輕人併肩合作，希望他們一定要將這些所見所聞帶給更多台灣的親友，「俗話說，金窩銀窩，不如自家的狗窩，終於回到狗窩了，真開心！」

洪秀柱上月8日在臉書發文宣布，自己已在浙江打完了疫苗，且沒有異常的反應或任何不適。「在施打疫苗之前，我遵守醫囑，保持清淡飲食、充足休息，今天看到醫護人員專業操作、細心服務，讓人非常安心。」

洪秀柱指出，對大陸的嚴密防疫措施印象深刻，從下飛機到今天已經做了六次篩檢，且大陸的核酸檢測不只採樣咽喉及鼻腔，檢疫隔離期間還有人員到下榻的房間，針對洗手台、門把、床頭櫃做環境採樣。「現在我們看到大陸民眾的生活幾乎完全回到正軌，相信不僅是因為疫苗覆蓋率高，更重要的是大陸防疫措施的嚴格和謹慎。」

洪秀柱表示，施打疫苗更是人民的基本權利，民進黨政府因為意識形態掛帥、防疫態度輕率，導致很多台灣民眾至今仍然等不到疫苗，「看到有人為了爭搶殘劑疫苗拼命狂奔摔跤，實在令人不勝唏噓！無限感慨！」