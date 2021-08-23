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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走私動物「7年以上﹑重罰300萬」　民進黨團：提高刑責罰度有共識

▲走私品種貓遭安樂死，購買與領養貓狗議題再度引發話題。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲走私品種貓遭安樂死，購買與領養貓狗議題再度引發話題。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

海巡署查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，農委會主委陳吉仲允諾提出修法，將走私動物刑罰加重到7年以上、可直接開罰300萬元。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團尊重個別委員及相關部會提出修法，目前共識性最強的就是提高刑責及罰度。

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，154隻貓人道安樂死，引發社會撻伐，陳吉仲22日召開記者會表示，將與法務部討論加嚴懲治走私條例，並針對販售寵物但沒有來源的業者，直接處新台幣300萬元罰鍰；尊重檢疫完後動物可以留下的建議，但還是認為走私風險高，法規不宜調整。

民進黨立法院黨團23日上午召開輿情回應記者會，民進黨團副幹事長黃世杰表示，這幾天在網路與媒體上有非常多討論，很多關心犬貓權益的動保人士，還有很多愛貓的民眾，都對這件事感到非常不捨。

▲▼民進黨立法院黨團23日上午召開輿情回應記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開輿情回應記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

黃世杰指出，農委會已經召開記者會說明，針對違反走私相關規定者，將加重罰則並加強管理，民進黨團認為這是正確的方向，至於有部分團體希望走私動物在完成檢疫後開放認養，已經有很多獸醫師及專業的動保團體都認為，這樣會造成國內合法犬貓非常大的風險。

黃世杰認為，安樂死是在防疫上不得不然的措施，「現行法令就是如此，我們也不宜鬆綁」，更何況檢疫的費用、成本及其他做法都有相當的難度，民進黨團也提出幾項建議，希望未來能夠朝這些方向努力。

黃世杰說明，走私動物要加重罰則，才能到嚇阻作用；國內犬貓的販售、領養也要加強管理，不管是用領養代替購買，或者是相關寵物業者的繁殖、販售，也應該要有更完善的管理及配套措施，民進黨團會持續督促。

黃世杰說，民進黨團也會一併要求農委會檢討《懲戒走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《動物保護法》等相關法律，並且儘速送到立法院審議，與所有關心這個議題的委員共同討論。

劉世芳表示，這件事牽涉到三個法律，民進黨團尊重每位委員及農委會、法務部提出的修法方向，目前共識性最強的就是提高刑責與罰度，絕對要嚴懲所有走私動、植物的人，也歡迎很多不同團體在立法院開議時，提供各項見解給每個黨團的同仁參考。

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