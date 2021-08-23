宜蘭連31天+0微解封　同住家人親友餐廳不用隔板梅花座

▲▼宜蘭24日起，同住家人親友餐廳不用隔板梅花座，探病等也微解封。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭23日無新增個案已連續31天「＋0」，針對中央疫情指揮中心公告8月24日至9月6日維持疫情警戒第二級，宜蘭縣長林姿妙說，24日起配合中央規定，餐飲內用原則上要加裝隔板或梅花座，但如果是同住親友一起出門用餐，可以主動向餐廳說明，餐廳會配合將隔板或梅花座撤除，不過也呼籲，請餐廳提供公筷母匙，保持良好的飲食習慣。

24日起宜蘭除家人餐廳內用微解封外，醫院探病部分，宜縣府開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者之探病；探病者須遵守探病時段、人數限制及出具篩檢陰性證明等規定，每時段每床的探病人數最多2人。

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而長照機構探視方面，原則上訪客須出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明，並落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

若訪客為「確診者取得解除隔離治療通知書且距發病日未滿3個月者」或「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天（含）以上者」，可免除前述篩檢之要求。

宜蘭仍須關閉之場所包括：歌廳、舞廳、夜總會、樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院觀光理髮、視聽理容、遊藝場所、電子遊戲、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類場所。

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