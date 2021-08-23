二級延長鬆綁措施　林右昌：連續14天加零將放寬管制

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市連續14天無確診案例之後，將評估開放籃球場、兒童遊戲場、大武崙沙灘游泳及家人在外共餐等。市長林右昌今（23日）表示，設定14天標準，代表我們不是無條件開放，而是因為連續14天零確診，這顯示本市疫情已穩定控制，並且進入新的里程碑。

林右昌強調，將會安全穩健地帶大家回復正常生活，基隆防疫有成，會適時的解封開放，包括打籃球、兒童遊具、街頭藝人表演以及大武崙沙灘游泳；至於中央宣布家人在外共餐可以不用隔板，也將等到連續14天無確診案例後一併評估開放。

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▲基隆市連續14天無確診案例將評估放寬管制。（圖／基隆市政府提供）

此外，本市原訂8月25日起針對85歲以上長輩施打第二劑疫苗，由於中央疫苗尚未撥發，施打時間將視疫苗到位時間進行規劃，只要接到中央通知確定撥發時間，市府就會立即規劃施打期程，並通知符合資格的長輩前往施打。

林右昌指出，基隆市自6月27日首度零確診以來，截至今（23日）為止，58天內有48天是零確診，並且已經連續12天「加零」，這樣的成果可說是得來不易，他特別感謝所有市民朋友的配合，以及第一線防疫人員的努力。

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