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偷不停！竊嫌食髓知味再犯案　安南警埋伏緝獲竊盜現行犯

▲台南市環保局大動作清查與輔導轄內列管之185家回收場、廢塑膠、廢木材再利用機構及棄置案件場址，查獲2業者違反廢棄物清理法，1業者消防設備有待改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局大動作清查與輔導轄內列管之185家回收場、廢塑膠、廢木材再利用機構及棄置案件場址，查獲2業者違反廢棄物清理法，1業者消防設備有待改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局海南派出所於8月7日接獲鄭姓民眾報案稱，其放置於府安路上待修理泠氣機於日前分別遭竊，損失共12台，警方調閱監視器分析竊嫌人車特徵，並於23日凌晨在樂活二街當場人贓俱獲，起獲偷竊的鐵條贓物，全案依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市環保局大動作清查與輔導轄內列管之185家回收場、廢塑膠、廢木材再利用機構及棄置案件場址，查獲2業者違反廢棄物清理法，1業者消防設備有待改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局警方在受理後立即調閱監視器，發現嫌犯在犯案前會習慣將車牌缷下，並使用未懸掛車牌之廂形車犯案以躲避追緝，經警方連日分析過濾比對，掌握涉案車輛車牌號碼及特徵，並持續追查。

22日深夜10時許，海南派出所接獲報案有可疑車輛在九份子重劃區內徘徊，行跡可疑，所長詹得芳立即派人前往查看，發現與之前泠氣機竊案，竊嫌所使用犯案車輛特徵相符，所長不敢輕忽，即率巡佐陳振桔、警員黄信忠、謝志駿、劉奕廷、施同和等人，至現場尾隨埋伏。

▲台南市環保局大動作清查與輔導轄內列管之185家回收場、廢塑膠、廢木材再利用機構及棄置案件場址，查獲2業者違反廢棄物清理法，1業者消防設備有待改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至23日3時許，於樂活二街路段發現竊嫌下車，並進入建築工地內竊取鷹架骨鋼鐵條，在竊嫌費力將鐵條搬到車上時，警方即上前表明身分，並將44歲黃姓竊嫌逮捕，經現場清點黃嫌共竊取26支鐵條，價值新台幣3700元，另發現嫌犯係以偽造車牌遮蔽原車牌方式，以避免遭追查。

▲台南市環保局大動作清查與輔導轄內列管之185家回收場、廢塑膠、廢木材再利用機構及棄置案件場址，查獲2業者違反廢棄物清理法，1業者消防設備有待改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃嫌在警詢時，除坦承這次鷹架骨鋼鐵條竊案外，亦供稱之前冷氣機竊案及九份子大道上建案銷售中心冷氣機竊案，亦是他所為，而所竊取冷氣機皆已變賣。警方在訊問後，全案除依竊盜罪移送台南地檢署偵辦外，並擴大清查黃嫌是否另涉其他竊案中。

台南市警三分局表示，海南派出所對於轄內所發生案件能積極調查，掌握嫌犯所使用交通工具特徵，並不放過任何可疑線索，進而逮捕竊盜現行犯，予以肯定。另也請民眾對於有價值財物應妥善保管，並做好適當防護措施，以免讓有心人士有可乘之機。

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