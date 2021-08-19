大叔獨愛原味內褲！半夜偷走2條「人妻味」　老公氣炸狂追揪賊

▲王姓男子闖陽台偷人妻原味內褲2件，遭逮後發現過去也曾偷過6件女性內褲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市擔任司機王男凌晨趁四下無人，偷走士林某住戶曬在後陽台人妻內褲2件，得手後二度返回現場想再偷，遭黃姓人夫看見並大喊「偷內褲喔！」王男嚇壞將得手內褲丟棄。王男到案說明辯稱「喝很醉，不知道做了什麼事」。士林地方法院認為他過去曾偷過女性內褲6件，為累犯，依竊盜罪判處處拘役15日，可易科罰金。

去年2月14日，貼心的黃姓人夫將老婆2件內褲手洗後用夾子掛在後陽台晾乾，凌晨4時許半夢半醒聽見後陽台曬衣服處有2次拉扯聲，打開窗戶發現陌生人男子背對著他正要離開曬衣處，於是他大喊「偷內褲喔」，行竊王男嚇壞轉頭看一眼立刻離開。

他追到巷口後，大吼「我已經報警」，王男才停下澄清「我沒有偷內褲 ！」黃姓人夫超氣，帶王男一起回他家看監視器並等待警方到場。警方到場後，王仍不承認偷竊，但人夫沿著他逃跑路線，在德行東路190巷30弄7號旁的地上發現他老婆的內褲被丟棄，加上鄰居監視器畫面有拍攝到他竊取老婆的內褲，決定提告。

王男開庭時辯稱，「當天我被網路詐騙，喝的很醉，不知道自己做了什麼」法官勘驗警方提供酒精濃度測試單，他犯案當下酒精濃度濃度達0. 78MG/L ，但王男前案也因竊取何女UNIQLO廠牌內褲5件、PINK廠牌1件內褲遭判拘役10日，顯然王刻意挑選女性內褲行竊，再依黃姓人夫證述，可知王當下被聲音嚇阻，旋即離開現場，逃避追蹤，並在逃離途中將竊得的內褲丟棄，以免被人贓俱獲，認他是有意識故意竊取女性內褲，故不採信他的說詞。

法官審酌王男恣意竊取他人財物，欠缺尊重他人財產權之觀念，犯後以酒醉推卸責任，顯無悔意，犯後態度不佳，依前案紀錄表可知他有公共危險前科、竊盜前科，5年內故意再犯，為累犯，依竊盜罪判處拘役15日易科罰金1萬5000元。可上訴。

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