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中壢鬧區「碰碰車」事件　毒蟲宜蘭被逮再追出10起竊盜案

▲吳嫌駕駛藍色自小客車在中壢市區衝撞4車漏跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲吳嫌駕駛藍色贓車在中壢市區衝撞4車落跑。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有竊盜、毒品前科35歲吳姓男子，因駕駛贓車為警方在中壢鬧區發現追捕，但吳嫌為逃躱避追緝竟在壅塞路上猶如開踫踫車般強行在車縫中輾鑽而逃；警方專案小組鍥而不捨追查，先在桃園觀音區大湖路路旁竹林內尋獲該失竊自小客車，再循線在宜蘭逮捕犯嫌，另查獲吳嫌涉及竊盜案10件及二級毒品安非他命，全案依法移送偵辦。

▲警方於竹林中發現吳男棄置贓車。（圖／中壢警分局提供）

▲警方先於竹林中找到吳男棄置贓車。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，中壢分局於11日執行查緝失竊車輛勤務時，發現一輛懸掛失竊車牌藍色自小客車在中壢一帶出沒，立即編排員警擴大調閱監視器並派遣便衣員警沿路尾隨追蹤該車輛準備攔停查緝，吳姓嫌犯行駛至中壢區環北路與延平路口時，疑似發現遭警方尾隨，為規避員警查緝逕行衝撞前方停等紅綠燈4部車輛，甚至以強行擠開車縫後輾壓他車竄逃。

▲▼並循線在宜蘭逮捕吳男及起獲贓物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼並循線在宜蘭逮捕吳男及起獲贓物。（圖／中壢警分局提供）

▲▼並循線在宜蘭逮捕吳男及起獲贓物。（圖／中壢警分局提供）

警方立即組成專案小組擴大調閱監視器追查，首先於13日在桃園市觀音區大湖路與富年路口旁竹林內尋獲該失竊藍色自小客車，並循線於17日從遠在百公里外的宜蘭縣逮捕犯嫌吳姓男子，另查獲他涉及竊盜案10件及二級毒品安非他命、起出贓物，全案依竊盜、妨害公務、公共危險、毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

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