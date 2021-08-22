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漁船亮刀衝撞驅趕！立槳玩家到粉鳥林抗議　遭指控保育員回應了

▲▼劉姓立獎玩家（箭頭所指）22日在宜蘭粉鳥林漁港，重述遭漁船亮刀衝撞驅趕，而前往抗議的「開水聯盟」也要求開船恐嚇、碰撞sup的當事人公開道歉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲劉姓立槳玩家（箭頭所指）22日在宜蘭粉鳥林漁港，重述遭漁船亮刀衝撞驅趕，而前往抗議的「開水聯盟」也要求開船恐嚇、碰撞sup的當事人公開道歉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

8/15有玩家進入宜蘭東澳漁業保育區划SUP（立槳），與駕船勸導的保育員嚴順明等人爆口角，為此，「開水聯盟」40多人在22日是到東澳粉鳥林漁港抗議，至於是否有劉姓玩家遭漁船衝撞亮刀驅趕？雙方是各說各話。海巡表示，已對駕駛動力船的兩位當事人完成調查筆錄，指控的玩家將於下週由律師陪同完成報案動作。

▲▼劉姓立獎玩家（箭頭所指）22日在宜蘭粉鳥林漁港，重述遭漁船亮刀衝撞驅趕，而前往抗議的「開水聯盟」也要求開船恐嚇、碰撞sup的當事人公開道歉。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「開水聯盟」40多人在22日是到東澳粉鳥林漁港抗議，當地東澳栽培漁業區巡守隊員30多人，則是拉起「干擾棲地，破壞生態」白布條到場表達海洋巡守隊志工們的辛苦。

其中聲稱被膠筏碰撞，落水的當事人劉姓玩家，於現場重述被恐嚇、驚嚇經過時，他是情緒激動無法言語。劉男說事發當時，一艘動力漁船衝向在海上的多艘立式划槳（SUP），一船員飆罵、威脅：「哪家業者的？誰帶團？身分證交出來！」、「走，去海巡署講清楚！」事後證明，他們（指船員）並非擁有司法警察身分的執法人員！另，要玩家交出身分證、去海巡署講清楚、脅迫到漁船上，是匪夷所思的「冒牌警察」行為，已經涉嫌妨害自由、恐嚇。

遭指控的東澳漁業資源保育員、東澳里長嚴順明表示，漁船作業時會經過東澳漁業保護區，當時，是考量玩家們安全才前去勸導，並無衝撞、亮刀情事。

「開水聯盟」則是訴求：
1.「要求開船恐嚇、碰撞sup的當事人為海上危險駕駛行為正式公開道歉」
2.「呼籲全國動力船不可再對水上玩家、非動力船做出危險行為」 ---海上動力船隻、非動力浮具理應相互尊重、避讓，不互相干擾，更不應有動力船隻攻擊、追擊非動力浮具的行為。
3.澄清“漁業保護區”內容，乃是禁止“採補”而不是禁止水域遊憩活動。
4.要求海巡單位對本事件積極處裡，更正新聞稿偏頗內容、秉公處理海上糾紛。

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