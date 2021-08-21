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開水龍頭「一堆蟲蠕動」！高雄妹洗澡崩潰　環保局掀開水塔傻眼

記者柯沛辰／綜合報導

高雄前鎮舊社區一棟大樓的居民近日打開水龍頭，發現水質不僅「稠稠的」，還有水裡還有一條又一條的小蟲瘋狂蠕動。環保局人員到場採樣，不料打開水塔，映入眼簾的竟是成千上百條的「紅蟲」，懷疑是未清理水塔所致，可能依法開罰。

社區居民近日發現水中有不明小蟲，有人是漱口發現，也有人是洗澡看到，但不約而同的是都嚇壞了，以為是水塔中有孑孓。住戶抱怨，「沉澱下去稠稠的，我女兒洗澡的時候，在漏水時撈了一隻，吃了不知道多少了...」

▲▼開水龍頭「一堆蟲蠕動」！高雄妹洗澡崩潰　環保局掀開水塔傻眼。（圖／東森新聞）

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▲住戶打開水龍頭，裝了一杯水，結果杯底都是蟲。（圖／東森新聞）

環保局人員獲報到場，直接爬到水塔上，結果打開一看當場搖頭，因為內部有成千上百隻的「紅蟲」蠕動，而且堆積不少泥沙，恐已孳生大量細菌。環保局人員說，初步看起來是水槽沒有定期清理，至於針對管委會開罰的部分，金額由稽查科裁決。

對此，管委會主委解釋，今年1月有請清潔公司清洗，但疑似清裡得不乾淨，已立即更換公司，請對方8月來清洗，只是時間還未正式敲定，會盡快改善，絕不會置之不理。

▲▼開水龍頭「一堆蟲蠕動」！高雄妹洗澡崩潰　環保局掀開水塔傻眼。（圖／東森新聞）

▲水塔打開都是泥沙跟紅蟲。（圖／東森新聞）

畫面曝光後，網友紛紛留言，「太噁心了吧，密集恐懼症」、「好奇那些水是什麼味道」、「這麼多蟲，都能養金魚了」、「這會不會登革熱阿」。

其中，還有一名網友質疑，「自來水裡面有氯，正常情況下你公寓頂樓水塔就算沒蓋好，也不會長紅蟲，會嚴重到長紅蟲的程度，起碼上下水塔有一年以上沒洗，淤積相當的泥沙，其次是地下蓄水池一定沒蓋好...水中氯氣逸散嚴重，等到抽上頂樓加壓水塔時，氯氣已經殺不死蟲卵細菌，自然會長出紅蟲」掀起熱議。

▼環保局人員爬到水塔上一探究竟。（圖／東森新聞）

▲▼開水龍頭「一堆蟲蠕動」！高雄妹洗澡崩潰　環保局掀開水塔傻眼。（圖／東森新聞）

 

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