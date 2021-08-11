家裡重女輕男是什麼感覺？　她：我就是世界的中心！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

最近女兒DAHLIA從故事機裡，聽到了一個我很不想承認，但多多少少持續在世界各地運行的陋習，她問我：「以前的人，是不是都比較喜歡生男生啊？」我點點頭，回她：「對！」並跟她解釋，為何在農業社會，或需要付出大量勞力的地方，對「生男生」這麼重視。

「以前的人啊，大都以種田、捕魚等粗重的工作為業，相較於男生，女生比較沒那麼有力氣，所以『生兒子』對他們來說，就是補充工作人力，現代能賺錢的行業變多了，不是一定得靠男生的力氣，才能賺取收入，但長期的刻板印象已經存在，這就叫『重男輕女』：重視男性，輕視女性。」

我跟女兒補充：「詭異的是，通常帶頭重男輕女的人，本身就是女性！」由年長女性將偏見傳承給下一代，並對這種行為，冠上「傳統」一詞，以合理化家族對性別的歧視。

在重複惡性循環下，這種行為反而養成部分男性，認為自己有雄性生殖器，就是天生優勢，他們成天只顧享樂、敷衍塞責，不承擔所謂「重男輕女」最初的概念：「因為你是天生比女性有力的男人，所以要照顧一家老小、扛起養家重責，再辛苦也不能抱怨，這是身為男人的天職。」

而我們家特別不一樣，從我父親開始就是「重女輕男」。

父親年輕時有過短命婚，當時他20歲出頭拼事業，每週北、中、南巡迴全台教書，前妻留下的2個孩子，都是我爺爺奶奶照顧，他對我兩個哥哥，其實只有付錢的責任感，沒有太多的親情投射，更別說是教養互動了。

事隔多年後，他在快40歲的時候，與我母親再婚，當時他已經在南陽街戰區開補習班了，事業有一定基礎，生下我之後，除了情緒不好，打老婆給我看以外，對女兒可說是百般寵愛，下課再晚，都會回敦化南路的家，載我出去遛達。

所以小時候，我從來不曾感受什麼叫「重男輕女」，因為我就是世界的中心（笑）！

我甚至不知道，自己的排行是老三，父親直接跳過2位沒有長期相處的兒子，永遠對外稱我是老大、我妹老二，他常說：「別人說要有兒子才好，我說我們家有兩個女兒子！」完全忽略哥哥們的存在。

於是，當遇上DAHLIA的爸爸時，我真的很難接受，他們家超級重男輕女的觀念，我不禁常常想著：「為什麼我能力比你好，卻要受到你爸媽這樣的羞辱？」有人知道這些往事後提醒我，DAHLIA爸爸那邊的長輩，之所以對我們不聞不問，是因為DA是女孩。

朋友：「如果是男孩，就會來跟妳搶了！」我：「哦，雖然我不能理解這種觀念，但按照他們家過去的言論，也是有可能。」好加在，DAHLIA是女孩，而且是很強悍的女性，所以當她從故事機聽到，各種生兒子才是喜事的寓言，難免覺得很奇怪...「怎麼跟我身處的環境不一樣？」

近來，從不迷韓國的我，因為莫名看了好笑的韓國綜藝節目，而開始關注一些偶像，DA在旁邊看了，說：「哦，我也好想去韓國生活哦！我想看Super Junior的厲旭唱歌！（笑）」我直接澆她冷水：「別鬧了，不要看韓國表面很先進，他們重男輕女跟酸民文化超級嚴重！什麼事情都可以亂批評，妳一定受不了的！」

對照先前傳出南韓黑粉，指責該國奧運射箭金牌選手安山「身為女性不該剪短髮」的風波，我突然驚覺，台灣在這議題走得好前面，我們的想法比鄰國開放太多了，而且也勇於糾正他人過時的偏見與歧視！

其實，孩子好不好，跟性別沒有關係，所謂的「好」，是要等他們長大，我們才會感受到的，當我們老了，誰真正關心雙親，就算身在遠處，也會常常問候，那就是最好的！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。