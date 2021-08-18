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分階段共同富裕！　中共中央財委會議推「擴大中產階級群體規模」

▲脫貧、2019年6月6日，兩名來自貴州省晴隆縣三寶彝族鄉的搬遷戶在阿妹戚托小鎮裏刺繡。（圖／新華社）

▲中共中央財委會第十次會議討論促進人民共同富裕方針。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（17）日主持中央財經委員會第十次會議，會議主題聚焦「促進共同富裕及防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作」。會議強調，共同富裕要達成全體人民的富裕，滿足物質和精神生活富裕，「不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。」

▲習近平與馬克宏、梅克爾視訊會晤。（圖／新華社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／新華社）

《人民日報》報導，要鼓勵勤勞創新致富，堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度、增強發展能力創造更加普惠公平的條件，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境。

會議指出，要堅持基本經濟制度，立足社會主義初級階段，堅持公有製為主體、多種所有製經濟共同發展，「允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富，重點鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人。」

會議提到，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，「擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標紮實邁進。」

會議強調，要提高發展的平衡性、協調性、包容性，加快完善社會主義市場經濟體制，支持中小企業發展。要著力擴大中等收入群體規模，推動更多低收入人群邁入中等收入行列。鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入。要保護產權和知識產權，保護合法致富，促進各類資本規範健康發展。

在精神生活方面，會議提到，要促進人民精神生活共同富裕，強化社會主義核心價值觀引領，不斷滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的精神文化需求，「要加強促進共同富裕輿論引導，為促進共同富裕提供良好輿論環境。要促進農民農村共同富裕，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，加強農村基礎設施和公共服務體系建設，改善農村人居環境。」

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