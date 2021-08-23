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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌怒譙官員10分鐘「豬瘟破口哪裡來」　外面查到走私才想一堆理由

記者陶本和／台北報導

農委會近日查獲走私含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉共71公斤，包括香腸、火腿等肉製品，由於破口出在專責航空包裹的機場X光機掃描作業，行政院長蘇貞昌23日突襲視察，並在海關當場嚴肅怒飆海關出現破口，狂罵將近10分鐘才離開，全場官員氣氛瞬間凍結。

▲▼對於非洲豬瘟破口，蘇貞昌聽了官員們的說明感到非常不滿，當場狂譙官員長達10分鐘之久，現場氣氛陷入凍結。（圖／行政院直播）

▲對於非洲豬瘟破口，蘇貞昌聽了官員們的說明感到非常不滿，當場狂譙官員長達10分鐘之久，現場氣氛陷入凍結。（圖／行政院直播）

關務署官員向蘇貞昌表示，這次走私的業者過去已經有41次違規紀錄，並坦言貨運量大，查驗能量不足，加上會夾藏在底部，X光機也會有疏漏。不過，這番解釋讓蘇貞昌臉色越來越難看，且歪著頭盯著官員聽簡報，接著向一旁幕僚要來麥克風，問了一句「我就問破口從哪裡來，破口是怎麼發生的？」

蘇貞昌此話一出，讓現場官員明顯開始緊張，多次重複說明貨運量大，以及查驗難度，但這番解釋只讓蘇貞昌更為火大，在官員們解釋會再來協商時，他終於忍不住拿起麥克風開始長達10分鐘左右的飆罵。

「不要協商了，不然你跟走私業者協商好了啦」。蘇貞昌說，業者不守國家法律一再違規，只要繳罰款就好了，也不受處罰，「他就利用你很忙的時候來啊，你們自己也都知道原因在哪（指破口）」。

蘇貞昌表示，他在2019年上任院長時，第一天就裁示「旅客行李提高到100%」，而海關卻只有2％到3％，當然會出現這個狀況。這時候，在場官員急忙向蘇貞昌解釋狀況，並說明後續處理作為。

但是蘇貞昌打斷官員們的解釋，他生氣地說，你們自己得想出方法，被外面查到走私，自己才想一堆理由，「你拿不出辦法，業者欺負你們，要快又要忙，他當然魔高一丈啊」。

蘇貞昌強調，官員們要想出方法，他在這裡只講態度，只講國家院長的態度，要人給人，要錢給錢，要X光機給X光機，「你們還在跟我討論方法，我不討埨方法，方法你要給我拿出來，我只保證國家關門守住100%。」

蘇貞昌表示，你們知道他（業者）怕什麼，不針對方法還讓業者逍遙，查到這130公斤，讓這兩年來的防守出現破口，這不應該是這樣，現在全國付出多少代價在查，「你們要拿出辦法來，鼓勵誠實的，嚴懲違規的」。

蘇貞昌話講完，官員則回應一句「謝謝院長」，但現場氣氛陷入極度尷尬且凍結。接著在工作人員指引下，大家才前往下一個視察點。

►油頭、稀疏有救了！

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