民進黨團批趙少康潑蔡英文髒水　「已經失去在野黨格局」

▲中廣集團董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文23日上午完成接種高端疫苗，中廣董事長趙少康日前建議，蔡英文可以考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，這不是一個在野黨應該有的態度；民進黨立委鄭運鵬也說，這已經失去了在野黨的格局。

民進黨立法院黨團23日上午召開輿情回應記者會，與會者包括劉世芳、鄭運鵬、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，有關在野黨要求總統先驗抗體，這樣的不信任感，已經失去了在野黨的格局及適當質疑的身份，其實早在行政院長蘇貞昌接種第一劑AZ疫苗時，就有在野黨看圖說故事，聲稱蘇貞昌注射的疫苗沒有針頭。

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



鄭運鵬指出，總統在接種疫苗前，必須尊重她是國家元首，健康狀況是公開資訊也是國家機密，而且總統也不會打假球，尤其是對於國產疫苗的支持，「這麼重大的事情，她不可能先打了其他疫苗，再來打這一劑」，相信醫療團隊也不會拿總統的健康開玩笑。

鄭運鵬批評，在野黨質疑的前提是極度不信任，這不是合理的在野黨應該要質疑的內容，而且總統、副總統也是等到國產疫苗通過EUA審查後，才帶頭施打做示範作用，在野黨這樣的質疑顯然失去格調，讓人感到很遺憾。

羅致政則認為，任何的懷疑一定要合理，很遺憾看到國民黨人士，提出不合理的懷疑，甚至是惡意的懷疑，「先把別人潑了髒水，再要求對方證明自己的清白」，這是很奇怪的做法，也是社會上不應該被容許的。

劉世芳表示，如果是極端的不信任，所提出的任何質疑，都會見洞灌水、見縫插針，她認為非常不可取，而國家的政策非常明確，就是支持國產疫苗，因為疫苗是戰略物資，由自己國家生產的國產疫苗，如果有通過有科學認證及專家審查，就是值得國人可以接種的疫苗。

劉世芳強調，國家元首接種國產疫苗，在野黨應該給予肯定，而不是像這樣隨便三言兩語，用酸的方式譏諷國家元首、嘲弄國產疫苗，動不動就把國產疫苗政治化，甚至到地檢署按鈴申告，「用任何方式來酸、來黑，這不是一個有格局的在野黨應該有的態度」。