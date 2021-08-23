高端開打！桃園中壢接種站全是年輕人　他喊：先打再說啦

▲中原國小疫苗接種站「全是年輕人」施打。（圖／邱仁德里長提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「高端」疫苗今天開打，桃園中壢區中原國小疫苗接種站「全是年輕人」施打。年輕的民進黨籍市議員彭俊豪也到場接受施打並表示，國產高端疫苗經過衛福部食藥署緊急使用權（EUA）審查通過，相信只要通過專業審查，是可以信賴的。彭俊豪完成施打後，立即前往中原大學出席路面標線劃設會勘服務。

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▲▼議員彭俊豪於中原國小疫苗接種站施打，結束忙會勘服務。（圖／彭俊豪服務處提供）

在中原國小疫苗接種站服務施打民眾的信義里里長邱仁德說，預約今天到該站施打「高端」的年輕朋友，相當熱絡且多半按照原預約時間到場施打，他在現場問了幾位年輕人會不會擔憂疫苗的效力？年輕朋友表示：先打再說，相信政府，也相信打進身體應該不會影響太大？對於負面宣傳的部份，年輕人也表示聽聽就好！

觀音區某社群的李姓版主則在臉書Po出，甫於大崙國小接種站完成施打高端的小黃卡，強調「注射高端疫苗，挖丟系愛台灣啦」。

桃園市第六輪疫苗接種「高端」，服務能量為5萬6,860人，指揮中心也加開高端疫苗的六之二期，桃園有1萬5,000人名額，今、明兩天，民眾可上網預約登記。

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