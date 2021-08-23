高端開打首日！民眾曝預約關鍵原因　新光醫院估失約率「比較高」

▲新光醫院施打高端疫苗首日約1000位民眾預約。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國產疫苗高端今（23）日開打！上午在新光醫院科教館接種區，焦糖哥哥陳嘉行也一早獻出手臂施打，而現場除了較多年輕人接種，也有不少長者參與。新光醫院副院長洪子仁提到，高端的副作用和安全性，比AZ和莫德納還要好，這應該是長者選擇主要原因；不過他也推估，高端的失約率「有可能會比較高」。

新光醫院今日預約施打高端疫苗人數共1000人，副院長洪子仁表示，自Covid-19疫苗從6月11日在科教館開打以來，新光醫院已經施打超過2萬4千多劑，其中AZ爽約率約5%，莫德納3%，而今日下午也會統計失約率，可做為參考指標。

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▲新光醫院在科教館進行施打高端疫苗。（圖／記者林育綾攝）

針對高端開打首日情形，洪子仁表示上午的施打秩序相當平順，畢竟2個多月來已經有順暢的流程，但值得肯定的是，高端是單劑量疫苗，護理人員不用再抽出來施打，跟流感疫苗一樣，就這點而言設計非常不錯。

另外從上午看到，除了較多年輕人施打高端，也有長者參與，洪子仁分析這是因為高端疫苗在副作用、安全性方面，這一點來說比AZ和莫德納還好，如果有長者比較擔心副作用，就會作為施打首選。

現場有接種的民眾表示，其實先前在預約時「只勾選了莫德納」，但後來發現「要等太久」，就趕快更改為全選，勾了高端之後，馬上就排到了，今天就來施打。還有不少年輕人說自己是「全部勾選」，所以輪到高端就來打「沒想這麼多」。

但也有人表示其實心情還是很忐忑緊張，可是也想趕快打疫苗，因此就預約來施打。而施打完畢後，也依照現場護理人員指示在一旁休息，民眾幾乎表示「沒有特別感覺」、「沒有不適」。

▲高端疫苗開打首日，民眾接種後依照指示在旁休息留觀。（圖／記者林育綾攝）



焦糖哥哥陳嘉行甚至說「連接種地方痠痠的感覺都沒有」，還笑說很好奇到底有沒有打，但他也強調，對高端有信心，期待以後能不能有機會透過抽血等方式來看保護力，更說那些罵高端的人「這樣真的很不好，口水戰可以停了」，指出有些疫苗在某些國家還不能有EUA，那是疫苗廠商競爭問題，「但不代表它是不好的疫苗」，更有信心高端早晚會獲取國際認證。

▲焦糖哥哥陳嘉行挺高端完成接種。（圖／記者林育綾攝）

至於失約No show的民眾，洪子仁提到，這些剩餘的疫苗還是會通報給CDC，當CDC收回去之後，會再往下一批預約者開放。他表示，莫德納的失約率確實是比較低，推估高端的失約率或許會比它還高，不過總統蔡英文帶頭施打應該有幫助，具有宣示意義，提醒民眾「現在有疫苗就打」，他認為對於台灣提高疫苗施打率有幫助。

雖然高端缺乏第三期數據，目前無法得知保護力，不過洪子仁說明，現在大家都知道它是透過免疫橋接方式，對AZ綜合抗體濃度有3.4倍，而AZ保護力約大約80-85%，因此推估高端的保護力會比AZ高，「但這只是推估」，他也提醒民眾，施打高端跟其他疫苗一樣，接種前後多喝水，若有不適症狀超過48小時沒緩解，要儘快到醫院就醫。