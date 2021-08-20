看熱氣球買伴手禮！東森農場首次戶外LIVE開賣　饒慶鈴力推農產百寶箱超搶手

▲東森購物網《東森農場》節目首次戶外開賣，在台東鹿野高台熱氣球嘉年華現場LIVE直播，台東縣長饒慶鈴與購物專家熱情叫賣，強力促銷台東黑纖米、源天然米、大目釋迦等在地農特產品，也帶大家欣賞熱氣球升空美景。左起為購物專家怡君、料理之王廚師鄧惠文、台東縣長饒慶鈴、料理之理廚師黃晶晶、東森購物總經理彭鴻珷、購物專家旭村。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台東報導

受到疫情影響，2021台東熱氣球嘉年華只限定在地人參加，今年人潮雖不比往年，活動熱鬧氣氛依舊，除了觀賞造型球、繫留體驗，更特別的是，還有電視購物在現場LIVE直播開賣！東森購物網《東森農場》節目受到台東縣政府邀請，首次從棚內走向戶外，讓無法到現場的外縣市民眾，在家可以欣賞熱氣球升空的美景，還能同步買到當地優質農產品，台東縣長饒慶鈴再度化身購物專家，強力推薦3大必買伴手禮，東森集團總裁王令麟支持小農再加碼回饋50%東森幣，一開賣就造成熱烈搶購。

東森購物網長期支持在地小農與優質農產，好口碑吸引各地縣市爭相合作，去年8月，饒慶鈴專程北上到購物台為青農站台，力推冠軍池上米，在短短1小時熱賣8,000包，會員的強大購買力讓她留下深刻印象，也對東森購物網關心地方農民表示感動，今年熱氣球嘉年華一開辦，就力邀與《東森農場》合作，將節目從棚內拉到鹿野高台活動現場，讓因為疫情不克前往的民眾，隔空也能觀賞超萌熱氣球冉冉升空，包括首次亮相的喔熊球、HELLO KITTY球、彩虹球及曙光球等，透過象徵希望的熱氣球，為每一個人帶來祝福，盼早日渡過疫情難關。

▲▼東森農場首次在台東LIVE開賣，讓無法到現場的外縣市民眾，在家鎖定東森電視購物第46頻道，就可以觀賞熱氣球，還能買到台東優質農特產。

對於再上《東森農場》節目，儘管饒慶鈴自嘲還是很不會賣東西，但有了上次經驗，當起購物專家與小農們一起聯手銷售，看起來更加得心應手，尤其又是在「自家主場」直接開賣，讓她大呼心情很好，直說「台東優質農特產很多，不僅使用原料精緻，也嘗試做了不同結合，讓食材呈現不同樣貌，可以吃得健康，還多了一份藝術感，雖然每件都想推薦，但時間不夠，特別精選了農產百寶箱，有池上米、大目釋迦，還有集結各式各樣特產的伴手禮組合。」

▲台東好山好水、好物多，饒慶鈴（左）每件都想推薦，最後精選了農產百寶箱介紹給大家。

聞名全國、品質有保證的「池上米」，吃起來香Q彈，此次精選來自在地農產品牌「源天然」，東森農場特賣採用外面買不到的白米及黑纖米獨家包裝組合，每包足重1公斤，一箱9包僅售990元，用超值價就能吃到好米。源天然創辦人羅永昌提到，因位處偏鄉地方，每次販售商品都要特地跑到花博或農民市集，開車一趟至少6、7個小時，現在網路無弗界，在東森購物網《東森農場》節目協助下，透過網路和電視宣傳，可以讓更多人知道原來台東有這麼好吃的米，帶動銷售逐步成長，在生產和銷售取得平衡。

▲▼源天然創辦人羅永昌為東森購物網會員推出白米及黑纖米獨家包裝組合。

好米也要有美味料理相結合，兩位料理之王廚師鄧惠文、黃晶晶，也特地來到開賣現場示範三分鐘快速出好菜，香噴噴白飯淋上東森農場料理之王料理包，就是一道美味佳餚，料理過程簡單，兩人也開心說在戶外做菜比在棚內更好玩、更真實。

▲▼料理之王廚師鄧惠文、黃晶晶，利用東森農場料理之王料理包，現場示範三分鐘快速上菜。

另外，肉多籽少，飽滿碩大、有著淡淡牛奶香的大目釋迦，每箱3公斤約5～7顆，市價999元，東森價只賣799元。台東農產公司總經理吳柏成說，像大目釋迦這類當季食品，無論是品質、嚐鮮時間都是關鍵，利用網路預購，除了可買到划算價格，甚至比去超市、賣場買到的還要更好，東森購物的銷售模式在市面上獲得大家認同，認為一起合作可以達到雙贏。

包含青澤-琪瑪酥、歐巴螞-雪Q餅、成功鎮-旗魚紙片及金崙部落的洛神花蜜餞等特產伴手禮組，則是買一盒就可享用到11項特色名產，東森價僅999元，千元不到的大禮包也很受歡迎。想品嚐台東人獨享的專屬美味，現在不用大老跑一趟東部，在東森購物網、電視購物下單訂購，就能在家等著享用，此外，熊媽媽買菜網也同步開賣，買就送100元買菜金。

▲▼台東除了池上米，大目釋迦也是遠近馳名，另也發展出許多特色小吃成為知名伴手禮。

▲饒慶鈴歡迎東森購物網多多來到台東取景，把當地的好分享給全台民眾。

饒慶鈴說，「東森購物網影響力大，深獲觀眾信任，在業界極具口碑，先前合作的農特產品都在東森農場銷售出好成績，因此今年熱氣球嘉年華活動再與東森購物網攜手。」疫情之後，大家更渴望走向大自然，她以力邀東森購物網多多來到台東，「台東好山好水，不只有漂亮的山海景，還有最近爆紅的南迴藝術季，以及有名的池上收稻穗藝術節，等等特色活動都很適合做為戶外取景，並結合販售農產品，推薦給全台民眾。」

東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物一直在做一件事，就是把各產地最好的東西介紹給消費者，繼年初電視購物LIVE直播前進迪化街後，這次來到熱氣球嘉年華，除協助地方農特產品推廣，更要力推當地觀光，因為疫情關係，今年活動入園人數受到影響，希望電視購物結合旅遊觀光的戶外模式，能帶給觀眾全新體驗，透過節目鏡頭讓消費者可以看到，賣的東西可以收到，熱情可以感受到。

東森購物網秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，同時推出《東森農場》系列節目與多位地方首長、政府官員，支持在地優質農產，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，除了去年助攻台東鳳梨釋迦就秒殺3,500組，其他優質農特產還包括嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、彰化社頭珍珠芭樂限量800組火速完銷，每檔銷售成績表現亮眼，未來東森購物也將繼續尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。