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恐怖攻勢！非洲豬瘟肉全台+金門都淪陷　2100公斤流竄1338盤商

▲刑事局副局長鄧學鑫23日在警政署說明檢警投入非洲豬瘟查緝行動。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局副局長鄧學鑫23日在警政署說明檢警投入非洲豬瘟查緝行動。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

請民眾小心！越南製非洲豬瘟病死豬肉攻進台灣！新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局、新北市政府海山分局，持新北地方法院核發搜索票，8月19日在新北市新莊區某倉庫，搜索查獲鄧姓嫌犯走私香菸及肉品一批，經檢驗「該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應」

專案小組日前陸續收網，從鄧姓犯嫌電腦中查扣買家名冊及貨物清單後發現，該批不明走私肉品已涉及全台各縣市及離島金門縣等共1338豬肉大盤、中盤及後端店家，檢警統治到22日24時止，已清查處所數374處、其中包含小吃店5處、商鋪49處、住家228處、其他處所92處，其餘964處因假日深夜查訪未遇等尚未清查完畢，檢警表示23日將持續進行全國大清查。

警政署也下令刑事局外勤隊加入追緝這批非洲豬瘟病死豬肉流向，刑事局副局長鄧學鑫23日受訪證實、刑事局偵七大隊也受命投入偵辦，警方預計將在本周內清查全台包含金馬離島地區共1338處豬肉販售處，希望能遏止這批非洲豬瘟病死豬肉、昨天雖然在新莊區查獲71公斤豬肉製品、但檢警分析關務署資料、鄧嫌挾帶進口的香腸、火腿製品已逾2100公斤，檢警目前正全力追查。

刑事局目前統計全台追查列管案件：查有疑似越南走私之肉製品計6件：
(一) 基隆市1件；查扣月餅2個、待檢驗。
(二) 南投縣1件；查扣肉鬆8公斤、待檢驗。
(三) 花蓮縣2件；查扣1件肉品約300克、1件生肉5包共約2500克、待檢驗。
(四) 臺東縣1件；查扣麥片1包、不明液體5小瓶、待檢驗。
(五) 澎湖縣1件；查扣肉乾製品7包、待檢驗。

警政署將持續請各直轄市、縣市政府警察局配合同衛生、農業單位派員針對本案犯嫌之上中下游通路全面共同清查所轄處所，針對是否有販售、陳列或寄藏豬肉製品情形展開查緝，如發現應協調主管機關針對非洲豬瘟病毒進行檢驗，並清查前揭肉品之來源，如係由越南非法進口者，請依「動物傳染病防治條例」報請所轄地檢署查扣肉品並依法偵辦。

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