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「鄰居吵架我被砍死」　羅友志突請辭《嗆新聞》內幕曝光

▲▼張善政。（圖／Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）

▲羅友志專訪前行政院長張善政。（圖／Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供）

記者杜冠霖／綜合報導

名嘴羅友志常在網路上評論時事、本身也主持廣播節目，22日卻突然宣布請辭上午7點到8點的廣播節目《羅友志 嗆新聞》，並表示請辭最大的理由「就是累了、身體有點負荷不了。」

周玉蔻在HitFM聯播網主持的廣播節目5月時無預警收攤，當時羅友志就在臉書預告《羅友志 嗆新聞》將在月底後收攤，並稱「蔻姐，我也被妳波及了呢」、這個電台目前是唯一可以乾淨說話的媒體，千萬不要一直抹紅、抹藍，分手不出惡言，好嗎？」、「怪了隔壁鄰居吵架我被砍死」

時隔3個月，羅友志昨（22）日突在臉書宣布已請辭節目，認為應該要跟所有支持他的人說一聲，免得大家一大早起床找不到他。

羅友志表示，辭職的理由就是累了、身體有點負荷不了，長期處於「不快樂」的情況中，即使嘗試斷捨離、調整呼吸，仍然振作不起來，長期積鬱下來也不是辦法，最終實在撐不下去了，悲問自己：「你以前快樂的原因是什麼？」

羅友志指出，還是喜歡做記者模樣的自己，「喜歡分析、追蹤新聞模樣的自己…還有，做新聞時候，海闊天空、任我遨遊的模樣⋯長官們，一副你怎麼做，我們怎麼跟、誰也攔不住我的屌樣！」

▼羅友志曾預告節目5月底收攤。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

▲羅友志突宣布節目5月底收攤。（圖／翻攝自Facebook／羅友志）

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