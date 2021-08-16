周玉蔻「轉了一圈」敲定這天打高端　臉書發文喊：國產疫苗我來啦

▲高端疫苗。（圖／食藥署提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（16）日上午10點開放第六輪高端疫苗預約接種，共準備60萬劑，開放對象則是包含36歲以上一般民眾，是歷來年齡層最低。對此，資深媒體人周玉蔻表示，第一時間就上網預約，但網站有點卡，轉了一圏回來，就排在8月24日施打，「國產疫苗，我來啦！」

高端疫苗今開放預約，65歲以上長者、64至20歲(含)第九類對象、64至36歲(含)民眾可預約登記，18日中午12點截止，但今早卻出現系統卡頓問題，關貿公司表示，2分鐘內有4.2萬人湧入登記，因瞬間流量過大，只能啟動流量管制，使部分民眾暫時無法登入，現已逐漸恢復正常，截至10時30分，已有7.8萬多人預約接種。

但平台當機並不影響高端粉絲的熱情，周玉蔻在第一時間上網預約，她表示，大安區高端預约很熱門，「第一時間上網卡卡，轉了一圏回來，就排在24號，第二天了！國產疫苗，我來啦！」。

「COVID-19公費疫苗預約平台」自8月16日上午10時至8月18日中午12時止開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗；民眾於開放預約後，會陸續收到提醒簡訊，但尚未收到簡訊、本身符合開放對象資格，也可以先上網進行預約。

這次的預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，民進黨立委莊瑞雄、鄭運鵬、高嘉瑜、蔡易餘等人，也都在臉書發文表示已經預約高端疫苗。。

▼周玉蔻成功預約高端疫苗。（圖／翻攝周玉蔻臉書）



▼第六輪高端疫苗開放預約接種。（圖／指揮中心提供）

