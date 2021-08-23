今「處暑」午後防大雨！　颱風中場休息有利生成時間曝

▲氣象局說，第12號颱風「奧麥斯」今晨2時中心位置在台北東北方400公里海面上，向北北東方向遠離台灣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今是24節氣的「處暑」！氣象專家吳德榮表示，今天（23日）至周三台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化。氣象專家賈新興說，颱風生成進入中場休息，預計9月初準備登場。

今是「處暑」，是秋天的第二個節氣，雖在秋季在意義上已來臨，但夏天的暑氣仍然未減，這段時期的酷熱天氣被稱為「秋老虎」。

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中央氣象局指出，今大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，南投縣、雲林縣及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為炎熱。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，第12號颱風「奧麥斯」今晨2時中心位置在台北東北方400公里海面上，向北北東方向遠離台灣，往韓國一帶移動。

氣象局預報，周二太平洋高壓逐漸西伸，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，南部地區亦有零星短暫陣雨；周三至周日各地大多仍為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，奧麥斯中心已進入東海，高低層分離、將持續減弱，在東海轉向北北東掠向韓國。

▼吳德榮說，奧麥斯將掠向韓國。（圖／氣象局）



吳德榮表示，最新各國（美國GFS、加拿大CMC、歐洲ECMWF）模式未來10天模擬皆顯示，西北太平洋除了目前奧麥斯以外，似無其他颱風發展的跡象，故今年7、8月颱風生成數至奧麥斯才5個，較氣候平均值9.2個明顯偏少；比較特殊的是，儘管少了颱風的貢獻，期間行星尺度的西南季風，持續2、3周的大量降雨，已經灌滿各水庫。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三台灣在太平洋高壓邊緣，其沉降作用不足以壓制不穩定度的釋放，午後近山區有對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意天氣的變化；各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。



吳德榮分析，周四至周日太平洋高壓增強，午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫雷陣雨的範圍主要在山區，且明顯縮小；各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫緩步推升至36、37度以上，小心中暑。賈新興說，颱風生成進入中場休息，預計9/3、9/4整個環境才會慢慢再次有利於颱風生成。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

