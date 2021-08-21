護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再變天

▲奧麥斯歷經14天6800公里長征成颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局技正王君賢表示，台灣在太平洋高壓籠罩範圍，天氣晴朗，目前東方海面有第12號輕度颱風「奧麥斯」（Omais），預估它將朝琉球群島（宮古島）附近行進，維持輕度颱風強度，沒有大幅度增強狀況，到中緯度以上會逐漸減弱為熱帶低壓，直接影響台灣較低，最接近時間為22日（周日）一整天，在東半部有短暫陣雨，西半部維持多雲到晴，下周颱風遠離，回到夏季天氣型態。

氣象局預報，22日受颱風外圍雲系影響，東半部整天有機會出現局部短暫陣雨，不過主要的降雨仍以午後熱對流為主，西半部維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，降雨主要偏向山區及近山區平地，午後各地山區仍有局部大雨發生機率；各地高溫約31至34度，中午前後較為悶熱。

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▼奧麥斯颱風目前在距離台灣690公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）



▼奧麥斯22日最接近台灣，將為東半部帶來雨勢。（圖／中央氣象局）



氣象局21日下午4時許也針對14縣市山區發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東、花蓮、台東地區及其他山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

根據氣象局觀測，12號颱風奧麥斯21日下午2時位於鵝鑾鼻東方690公里海面上，稍微減速以時速18公里、向北北西行進，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑80公里，22日將通過琉球西方海面後轉往日韓一帶移動，直接影響台灣機率低，不過颱風仍在接近中，氣象局將持續觀察。

預估奧麥斯將於23日（下周一）往日韓移動遠離台灣，氣象局表示，下周起，台灣回到夏季型態天氣，天氣較為穩定，轉吹東南風帶來水氣影響，南部及東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，降雨機率高的地方偏向於山區、近山區平地及大台北地區。

▼奧麥斯下周加速北轉遠離，各地仍有午後局部大雨機會。（圖／NCDR）



回顧奧麥斯的成颱之路，天氣風險公司指出，奧麥斯意即「漫遊」，在生成前確實漫遊了一段長遠距離，從7日於中太平洋被美軍編號為熱帶擾動91C，10日進入西太平洋變16W，至今走道台灣東南東方，直線距離已有6800公里遠，過程中經歷多次短暫增強、減弱，靠著熱帶洋面的高海溫勉強維持，17日通過關島後，環境條件改善，終於在20日晚間成颱。

天氣風險公司分析，目前奧麥斯颱風結構仍是西弱東強、環流較小，將沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，速度較快，21日晚間將接近琉球群島，仍有小幅增強空間；22日奧麥斯通過宮古島附近之後北轉減弱，距離台灣有一段距離，天氣影響有限，北部、東半部有短暫陣雨的機會，但整體天氣仍以晴時多雲、午後山區雷雨為主，而颱風西側外圍有輕微沉降作用，感受會較悶熱。下周隨著颱風北上，西南風稍增強，西半部沿海風浪略增，之後高壓勢力西伸轉吹東南風，午後熱對流易發展位置轉為西半部，下周末天氣將更穩定，回到典型炎熱的夏季天氣。

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