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奧麥斯結構「東強西弱」今離台最近　北、東半部留意一現象

▲奧麥斯颱風。（圖／翻攝自天氣職人－吳聖宇臉書）

▲奧麥斯颱風西側環流偏弱，對台灣天氣無太大影響。（圖／翻攝自天氣職人－吳聖宇臉書）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，輕度颱風奧麥斯今天（8/22）凌晨2時相對位置，位於琉球南南西方370公里之海面上、鵝鑾鼻東北東方600公里之海面，並以每小時19轉30公里速度，向北北西轉北進行。天氣風險公司分析師吳聖宇表示，第12號颱風奧麥斯目前位於台灣東方海面，預估今天白天將掠過宮古島附近，晚間進入東海並且繼續向北移動，逐漸離開台灣附近區域。

由於奧麥斯颱風範圍小，吳勝宇分析其風場結構「東強西弱」，對位在中心西側的台灣而言，陸地天氣不受影響，海面上的風浪則會有增強趨勢，提醒今天到北部、東半部海面或海邊活動的朋友要留意安全，同時注意有「長浪發生」機會。颱風明天北上遠離後，台灣附近轉為西南風環境，台灣海峽北部到台灣北部一帶海面的風浪仍然會比較大，還是要持續留意海邊及海上活動的安全。

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吳聖宇分析，台灣陸地上的天氣不受颱風影響，仍將會維持偏南風影響的天氣型態，各地上午為多雲到晴，午後山區有熱對流發展帶來雷雨的機會，局部地區的雨勢仍然會比較大，降雨區域以山區為主，平地比較不受影響。由於颱風外圍帶來沉降增溫作用，加上上午的天氣晴朗，因此各地白天的溫度將會偏高，高溫普遍可達33至35度，部分地區有出現36度以上高溫的機會。

吳聖宇也說，預估奧麥斯颱風北上遠離後，預計不會引進西南氣流。在高壓的影響之下，預計未來將有一段天氣較單純穩定且較為炎熱的時間。南邊熱帶海域以偏東風為主，季風低壓槽減弱，熱帶擾動的發展將比較平靜，可能一直到月底之前不會再有颱風出現的機會，預期要等到9月初，熱帶洋面才有機會再度趨於活躍，不過時間尚早，仍有待觀察。

本週的天氣會慢慢趨於穩定。吳聖宇也說，預估週一、二（8/23、8/24日）各地山區午後仍有熱對流雷雨機會，下週三（8/25）太平洋高壓增強，午後雷雨將會減少，降雨範圍也縮減到以山區為主，天氣會更偏向典型的夏季型態。溫度也將持續偏高，出現34至35度以上高溫的可能性比前一段時間要來得高，局部地區高溫可能達到36度以上。

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關鍵字：

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