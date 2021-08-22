71公斤越南非洲豬瘟肉製品不是首批！　跨部會全面清查越南食品店家

▲農委會強調，非洲豬瘟疫情在世界仍嚴峻。（圖／路透社）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（22日）晚臨時召開「查獲國內首次具有非洲豬瘟陽性病毒越南走私肉製品」說明記者會。指揮官陳吉仲表示，這是來自一名越南籍女性攜帶香腸、火腿等，有百分百傳染力，71.786公斤肉品全數銷毀，且不是首批。

陳吉仲表示，在新莊一處民宅發現有大量不合法的走私相關產品，針對71.786公斤已全部消毀，但到底怎麼進到台灣？陳吉仲說，是透過空運進來，「而且不是首批，之前可能有更多部分進來」，接下來將做全面跨部會的做清查越南食品店家等，並扣留、追回，不能流到畜牧場。

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▲▼越籍女走私大量肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）



應變中心進一步說明， 8月19日雲林縣警察局斗六分局通報查獲豬肉產品，防檢局基隆分局、新北市政府財政局、新北市政府衛生局、新北市政府動物保護防疫處等單位前往共同查緝。案經清查結果發現動物產品共計71.786公斤（其豬肉製品計60.275公斤、雞肉製品計5.81公斤、牛肉製品計5.701公斤）；植物產品（小洋蔥）計15.74公斤。

應變中心指出，上述走私物因查緝機關已報請檢察機關獲得同意處理，已移交雲林縣動植物防疫所銷燬，確認不會流入市面；另嫌疑人今日已由檢察官再次偵訊中。檢體則隨即送行政院農業委員會家畜衛生試驗所（畜衛所）進行檢驗。今日畜衛所通報該肉品為非洲豬瘟（ASF）核酸陽性，因應此次事件中央災害應變中心即於本日召開會議並啟動緊急應變措施。

刑事警察局局長黃嘉祿表示，針對涉嫌人這段時間經營的物品會逐一清查下游，看賣到哪裡，會去調查、搜尋，將可疑肉品查出來。

陳吉仲強調，持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，將立即透過相關事證全面清查鄧嫌販售之上中下游通路，阻斷可能感染風險，同時衛福部食藥署將會同農委會啟動市面查緝工作清查阻絕違法輸入肉品，環保署將會同農委會稽查養豬廚餘蒸煮作業，確認蒸煮符合規定。應變中心並提醒國人由國外返國切勿攜帶動植物產品，也呼籲養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。