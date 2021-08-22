X光機沒用！　民眾檢舉才發現「越南女走私非洲豬瘟肉品」

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（22日）晚臨時召開「查獲國內首次具有非洲豬瘟陽性病毒越南走私肉製品」說明記者會，結果是來自一名越南籍女性大量攜帶香腸、火腿等，共有71.786公斤肉品，但到底是怎麼進到台灣？關務署表示，大多都是用夾藏，間接證實X光機也沒用。

刑事警察局局長黃嘉祿表示，該案是有位民眾檢舉這名越南女子夾帶違反的東西進來。財政部關務署副署長陳依財說，疫病期間空運快遞貨物沒減少，反而還增加，以去年來看有6400多萬筆，今年可能更多，以目前平均每天將近20萬筆通關，這次案件就是透過快遞貨物夾藏，且藉由正式申報的品項「少量的夾藏」，雖快遞貨物基本上都會百分百經過X光，但畫面1天超過20萬件，通過的短短3秒內要判斷是否有夾藏非洲豬瘟產品，基本上現在很難發現，是整袋或整個都是非洲豬瘟的製品。

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▲▼陳依財指出，現在大多透過「夾藏方式」。（圖／應變中心提供）



陳依財指出，現在大多透過「夾藏方式」，如外包裝、電腦和空殼或收納箱等， 可能裡面會有一些非洲豬瘟產品，但這些產品「畫面顯示會模糊不清」，而只要是非洲豬瘟的產品顏色屬於「粉紅色」，只是會呈現相關顏色的，也不是只有非洲豬瘟產品。

陳依財強調，官員要在很短時間內判斷是否有非洲豬瘟產品，要靠專業和智慧、時間等，尤其快遞貨物通常都在夜間和凌晨時間通關，因此會透過專業訓練在極短的時間找出有問題的東西。陳依財最後表示，即日起會針對該報關業者的所有越南品項逐漸抽查、通關，不再讓相關的事發生。

應變中心提醒，輸入肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定者，不僅檢疫物要沒入銷毀，另將依動物傳染病防治條例第41條規定，將被處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，請大家不要以身試法。