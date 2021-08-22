71公斤非洲豬瘟越南肉製品「全夾藏進台灣」　關務署揭靠這些物品

▲越籍女走私肉製品驗出非洲豬瘟。（圖／應變中心提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（22日）晚臨時召開「查獲國內首次具有非洲豬瘟陽性病毒越南走私肉製品」說明記者會，結果是來自一名越南籍女性大量攜帶香腸、火腿等，共有71.786公斤肉品，但到底是怎麼進到台灣？關務署表示，大多都是用夾藏的。

財政部關務署副署長陳依財表示，疫病期間空運快遞貨物沒減少，反而還增加，以去年來看有6400多萬筆，今年可能更多，以目前平均每天將近20萬筆通關，這次案件就是透過快遞貨物夾藏，且是藉由正式申報的東西裡，少量的夾藏，快遞貨物基本上都會百分百經過X光，但畫面1天有超過20萬件，通過三秒內要判斷是否有夾藏非洲豬瘟產品，基本上現在很難發現是整袋或整個都是非洲豬瘟的製品。

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陳依財指出，現在大多是透過「夾藏方式」，如外包裝、電腦和空殼或收納箱等， 可能裡面會有一些非洲豬瘟產品，但這些產品「畫面顯示會模糊不清」，而只要是非洲豬瘟的產品顏色屬於「粉紅色」，只是會呈現相關顏色的，也不是只有非洲豬瘟產品。

陳依財強調，官員要在很短時間內判斷是否有非洲豬瘟產品，要靠專業和智慧、時間等，尤其快遞貨物通常都在夜間和凌晨時間通關，因此會透過專業訓練在極短的時間找出有問題的東西。陳依財最後表示，即日起會針對該間報關行的所有越南的品項逐漸抽查、通關，不再讓他們有這件事發生。