批北檢幫丁怡銘開脫　趙少康：進萊豬也問飼養有無放萊劑？

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘因指控皇家傳承牛肉麵用萊牛引發一連串爭議，為此請辭下台，但北檢以業者所用牛隻飼料含萊劑，不起訴丁怡銘。對此，中廣董事長趙少康22日前往店家力挺，並批評北檢幫丁怡銘開脫。

趙少康表示，老百姓做生意很困難，尤其疫情餐飲業者很慘，希望台北地檢署不要變成民進黨的地檢署，檢察官不要變成御用的檢察官，如果按照北檢的講法說要從源頭開始，飼養牛的時候有無吃萊劑，那進口萊豬是不是也要問養萊豬的時候有沒有放萊劑？

趙少康指出，當然是以肉品的檢驗為標準，怎麼知道業者怎樣養的？只管到貨的牛肉有無萊劑，檢察官不應該替丁怡銘開脫，當時丁怡銘講的就是人家的牛肉麵有問題，害業者經營遭受很大的影響，網路也被灌爆。

丁怡銘去年11月在行政院會後記者會，回應台北市長柯文哲提出萊豬爭議時表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是萊牛，皇家傳承牛肉麵業者則出示「無萊劑」的檢驗證明反擊，丁怡銘向行政院長蘇貞昌請辭下台。事後台北市議員王鴻薇、侯漢廷及台中市議員羅廷瑋赴北檢告發丁怡銘，指控丁怡銘涉嫌違反食品安全衛生管理法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息」。

北檢之所以對丁怡銘做出不起訴處分，是因為北檢的檢察官詢問3家在2019年至2020年間，提供皇家傳承牛肉麵肉品的廠商，這3家廠商均表示，販售給台灣的美國牛隻在飼養時有餵食添加萊克多巴胺（瘦肉精）的飼料，這些美國牛肉均符合台灣萊克多巴胺的殘留容許量，因此，與丁怡銘所稱「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」相符。